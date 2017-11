Høitomt med lunsjbankeren

Mister Adisak og Eirik Høitomt er klare favoritter i V5-5/DD-2 på Bjerkes lunsjtrav mandag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En praktfull trav- og galoppuke står foran oss. Lørdag er det duket for internasjonal V75-omgang på Bjerke kanonløp fra ende til annen og over 60 milioner kroner i den totale premiepotten. Kommende onsdag er det klart for stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke med drøye 1,2 mill. kr ekstra i sjuerpotten.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag som også denne mandagen innledes med tidlig V5-lunsj på Bjerke (spillestopp kl 11.10. Den etterfølges av V4-lunsj på Åby. Til kvelden venter en meget spennende V65-omgang på Leangen og på Mantorp er det jackpot i V64-spillet med 1 168 693 SEK ekstra i sekserpotten.

Høitomt med lunsjbankeren

I denne artikkelen skal det heretter handle om mandagens V5-lunsj på Bjerke. Bankeralternativene var i utgangspunktet ikke mange, men ettersom forhåndsfavoritten 6 Two For Tango er blitt strøket i V5-5, er det klar fordel for 4 Mister Adisak og Eirik Høitomt. Fireårsvallaken som trenes av Evy Marie Brinch har brukt litt tid på å komme igang, men de to siste løpene har vært sterke. Nest sist gjorde hesten et flott løp til andre bak nevnte Two For Tango og sist på Bjerke kom karrierens første seier. Fra lederryggen på gode Calexico spurtet hesten strålende til seier. Mister Adisak møter klart overkommelig motstand i V5-5 i dag og blir min banker og jeg bankerspiller hesten også i DD-spillet.

Fint spilleløp i V5-1

Mandagens lunsj innledes med et bra kaldblodsløp der det er jevnt mellom flere. Til tross for åttendspor bak bilen, setter jeg et forsiktig vinnertips til 8 Lykkje Tveiten og Cato Antonsen. Hesten var bra tredje i V76-1 på Bjerke onsdag og stod da på 20 meter tillegg mot gode strekhester. Motstanden er ikke avskrekkende i V5-1 i dag og Lykkje Tveiten kan ta sin fjerde årsseier.

Overspilt storfavoritt i V5-2

Gunnar Austevoll har radet opp med seire den siste måneden, men at hans oppsitt i V5-2, 2 Bear Anemone, skal bli megafavoritt i V5-2 kjøper jeg ikke. Den svenske fireårshoppa satt også i tet i sitt siste løp, et lunsjløp på Bjerke 30. oktober og fikk kjøre rolig i front. Ble likevel tatt ned av dødenstravende Enjoythediamond S.C. oppunder mål og det var ikke en styrkebeskjed. Jeg sper på med garderinger i V5-2.

Startsiden avgjør?

Mitt klare objekt i V5-3 heter 1 California Estelle og Ole Johan Østre. Fra innerspor bak bilen vil nok Østre gjøre alt for å forsvare sitt spor. Lykkes han med det, er det flott vinnersjanse for 1 California Estelle i V5-3.

Fire gjør opp i V5-4

Jeg spiller fire hester på samtlige V5-kuponger i V5-4, men jeg sliter med å rangere de fire. Kanskje er 4 Victor Hastrup den beste på kapasitet, men det har blitt litt galopper i det siste. 3 Babycat har nok like bra på kapasitet,men har ikke utviklet seg som forventet i fireårssesongen og kommer til start med usikker form. 2 Obrigado Brazz har heller ikke fått sving på sakene i det siste, mens 5 Arnie Dream har vært behandlet siden den siste starten og også holder usikker form. Uansett bør en av de fire gjøre opp om seieren i V5-4.