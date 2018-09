Høitomt vinner V5-avslutningen

Thai Donato er en herlig traver, og om han fungerer er vinnersjansene store i V5-avslutningen. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

Vi har virkelig hatt en strålende helg på Bjerke. Vi fikk se hester i topp skikk i hvert løp. Det ble en fantastisk travhelg. Nå legges klasseløpshelgen bak oss, og vi ser fremover. Det er ingen rom for å hvile, da Jarlsberg setter i gang med V5-lunsj 11:10. Franskmennene er med å spiller i Vinner og plass-potten. 12:20 er det svensk V4-lunsj fra Dannero. Leangen står for fokuset i kveld, og V65-spillet starter 18:55. Merk også at det det starter opp et V4-spill i Trondheim før hovedspillet, og dette starter 18:10. I Sverige er det Färjestad som står i fokus. 19:30 må bongene være levert her.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Heretter skal det kun handle om lunsjen på Jarlsberg. Vi har følgende analyser å by på:

V5-5: 7 Thai Donato. Vi har tro på denne i dag. Eirik Høitomt vil kjøre fremover direkte, og da er det fine muligheter for at hesten får tet tidlig. Et scenario er at hingsten kan bli tatt i mot av 5 Mr. Picasso, men da vil nok Høitomt enten ta det rolig i dødens eller finne en fin posisjon. Nest sist avsluttet hesten som en rakett ned oppløpet på Sørlandet i et tøft V75-løp. Inntrykket var strålende, og det er ingen i dette feltet som kan vise til slike innsatser den siste tiden. Nå sist galopperte hesten på vei til tet. Han var halt. Thai Donato er fikset på og er den klart beste hesten i finalen. Om den bare fungerer er det snakk om meget gode vinnersjanser. All in i begge spillformer!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V5-1: 7 Rapptor har en hyggelig vinnersjanse i innledningen, og det var en bankerkandidat for meg, men hesten er ikke helt til å stole på. Av 31 løp så har hesten galoppert i 12 av dem. Med andre ord, hesten galopperer oftere enn i hvert tredje løp. Rapptor er på vei mot toppformen, og er trolig den beste hesten i V5-1. Jeg frykter dog galoppen, og spiller i mot.

1 Vestpol Hebe og 2 Hommes Ferrari er begge to hester som skal være med på V5-bongen. Sistnevnte liker jeg godt, og han er kraftig på gang for tiden. Sist gikk han et meget sterkt løp til andreplassen bak Stumne Fyr. Vestpol Hebe avsluttet som en rakett etter galopp i starten sist. Hesten er svært vanskelig, men en av de bedre på kapasitet her.

V5-2: 3 Rasken Q.C. Uten 6 Barbarian Division i dette løpet, så hadde jeg bankerspilt Rasken. Ikke at jeg frykter Barbarian Division så veldig kapasitetsmessig, men jeg frykter at det kan bli kjøring innledningsvis. At fryktløse Tom Erik Solberg klemmer til på Rasken Q.C med nettopp Barbarian Division. Uansett, så er Rasken Q.C det soleklare førstevalget mitt, for jeg mener dette er feltets klart beste hest. I tillegg debuterer vallaken for Marius Høitomt. Dette er veldig spennende. 6-åringen har slitt lenge, men innehar stor kapasitet. Ble meget sterkt annen bak gode Harley nest sist. Motivert førstevalg i løpet.

V5-3: 3 Tangen Frikk skal være en god traver i dette løpet. Femte sist spurtet hingsten svært godt til tredjeplassen bak to gode hester i Trø Ennius og Mjølner Marius. Gangen etter var han suveren på Klosterskogen. Da var det virkelig et flott inntrykk på Mørtvedt Jerkeld-sønnen. Nest sist galopperte han i oppløpskamp. Han så veldig fin ut etter galoppen. Jeg tror formen er fin for tiden. Noen av konkurrentene i dagens løp har vist fine ting, men det er svært få i dette løpet som holder noe særlig form for øyeblikket. Jeg tror dette både er en god nok hest i dette løpet og en av de med best form. Førstevalg!

V5-4: 9 Paulino er en riktig favoritt, og med seier sist hadde dette vært en gigantfavoritt. Men fakta er at det fantes bånn i denne hesten også. Det var tomt for krefter i mål sist, og Golden Dooleys tok ned hesten før mål. Det ble et offensivt opplegg, men slik vi har sett hesten tidligere så burde det ikke vært snakk om at det skulle vært vinneren. Møter billig motstand i dag og er berettiget favoritt. Men jeg bankerspiller ikke.

8 Katie Mae får plass på alle spill. Hesten sliter litt med travet, men er meget god. Utrolig at denne hesten står med fire seire egentlig. Dette vitner om høy kapasitet. Selv fra åttendespor skal hesten regnes med på alle bonger. 5 Star's Gift får og plass. Dette er en hyggelig traver, og om hestene ovenfor har en dårlig dag eller får et feil opplegg, er dette en hest som kan vinne.