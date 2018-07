Hvem av storfavorittene vinner på Bjerke?

Stumne Fyr er en lekker travhest. Han er høyaktuell i V5-spillet under lunsjen på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Vi starter opp en ny uke med lunsjtrav fra Bjerke. 11:10 er vi i gang med en finfin V5-lunsj. Det er ingen pause, for midt inne i lunsjtravet på Bjerke starter det opp et V4-spill i Tingsryd. 12:20 er spillfristen her. Til kvelds er det Sölanget og Leangen som står for tur. Leangen sin V65-omgang starter opp som vanlig 18:55. Sölanget kjører V64-1 19:30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Mandagens lunsj har to meget store favoritter på forhånd. Jeg kommer dog bare til å spille en av disse som bankere.

Sjekk ut følgende lunsjanalyser:

V5-2: 1 Stumne Fyr debuterte for Anders Lundstrøm Wolden for to uker siden i dag. Innsatsen var helt upåklagelig, og 4-åringen har virkelig gått mye frem etter trenerskifte. Tengsareid, som kusket, plasserte Joker Elden-sønnen i tredje utvendig. Sistnevnte sendte Stumne Fyr i angret med 600 meter igjen. Inntrykket på hesten rundt den siste svingen var virkelig strålende. En hest som Rådim Faksen ble tatt enkelt ned over oppløpet. Ikke nok med det, Stumne Fyr reiste unna og var klin overlegen. Dette så ut som en traver for de større løpene dette året. Nå sist ble ikke hesten satset noe fra start, men han er klart raskere enn det bak bilen. 20. oktober åpnet han likt med en hest som Bokli Rapp på Biri. Wolden-traveren bør ha gode muligheter til å få en fin posisjon i dette feltet. Jeg mener han skal være bedre enn disse, og spiller hesten banker.

Både 6 Sirikit og 8 Motoril har imponert den siste tiden. Førstnevnte var jeg sikker på at jeg skulle spille neste gang ut etter og ha sett inntrykket i Mikkelborg-debuten sist. Jeg tror til tross for den innsatsen at hesten skal få slite mot Stumne Fyr. Motoril er i sitt livs form, og satt fast i løpet Stumne Fyr vant sist. Er garantert på trippelen her, men jeg mener at hesten ikke har Stumne Fyr nivå inne.

V5-1: Innledningsløpet holder ikke veldig høy klasse. Hesten jeg vil trekke frem er 8 Star's Gift. Denne 4-åringen har hyggelig kapasitet, og går gode løp hver gang. Tredje sist på Jarlsberg ble Juliano Star-sønnen sendt frem til dødens tidlig. Derfra gikk vallaken et veldig imponerende løp til andreplassen, og var kun slått med en liten nese. Nå sist sitter Star's Gift sist i feltet, og leverer en helt nydelig siste 500 meter. Inntrykket var veldig fint. Til tross for dagens triste spor, tror jeg hesten kommer til å levere en slik sluttspurt igjen, og da kan Star's Gift ta ned denne gjengen. Syv prosent mandags morgen. Prøves som et herlig objekt.

V5-3: 3 Solitario Jet. Det er ikke et enkelt løp og skulle fine gode objekter i dette. Det er nemlig ikke mange formhester her. Jeg mener at 3 Solitario Jet skal være den klare favoritten i løpet. Hesten har ofte vist fine ting hos Trond Anderssen og Malmin, men aldri blitt så god som jeg engang trodde. Etter debutløpet i Norge, da hesten blåste konkurrentene ned oppløpet, trodde jeg det skulle bli en ordentlig slager. Det har det på ingen måte blitt. Nå har hesten skiftet trener, og det er Karina Vudduane som har tatt ansvaret. Sistnevnte som blant annet har hatt suksess med Place Your Bet. Dette miljøskifte kan være nok til at Solitario Jet vinner dette løpet. Han er rask fra start, og jeg tror hesten har en meget fin vinnersjanse. Kapasiteten er nemlig veldig stor, og dagens motstand er så langt i fra avskrekkende.

7 Calypso H. kommer ut etter en lang pause. Dette er i bunn og grunn en svært fin traver, som det på ingen måte har klaffet for. Om denne hesten kommer ut og fungerer, så har han helt klart vinnersjanser. At hesten skal være spilt på to prosent er helt feil.

V5-4: 5 Super Mack Grace. Denne hesten har veldig fin form for tiden. Nest sist på Bjerke gikk hesten et flott løp med Robertsen i sulkyen. Det var en formbeskjed. Det var derfor ikke veldig overraskende at hesten gikk strålende til andreplassen sist på Bjerke. Jeg mener denne hesten har mer å gå på. Om han er enda bedre i dag, og kusk Kvikstad kjører et bra løp så kan den helt klart vinne dette løpet. Mandags morgen er 5-åringen en 10-prosenter. Det finner jeg spillbart. Jeg prøver hesten som DD-banker:

V5-5: Tidlig mandags morgen er 10 Gilbert B.R en 77-prosenter. Det finner jeg i det høyeste laget, og går i mot. Det er ingen i dette feltet som er i nærheten av 4-åringen kapasitetsmessig, men Muscle Hill-sønnen har galopperte for mye. I dag står hesten i andre rekke bak bilen. Det har han gjort tre ganger tidligere, og det har endt med tre strake galopper. Kusk Teien vil garantert kjøre på ekstrem sikkerhet i dag, og da kan det gå helt fint. Statistikken er dog ikke oppløftende og som en 77-prosenter er jeg ikke i tvil om å gå i mot.

3 Hazil Boko skal ha gode tetsjanser i dag. Hesten har blitt kastrert, og gjort klart bedre løpe enn tidligere. Jeg hadde dog så stor tro på denne hesten, at jeg trodde muligens han skulle løftet seg enda et hakk etter kastreringen. Hazil Boko gikk dog et kjempefint løp fra dødens sist. Om han er tidlig å finne i tet og storfavoritten galopperer, så er vinnersjansene gode.