Jacob må fikse cashen på Bro Park

Dyktige Jacob Johansen rir Nettavisens V5 og V4-banker på Bro Park torsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en meget innholdstik meny vi har foran oss torsdag. Dagen innledes med V4-lunsj fra Lindesberg, før Bergen travpark overtar med V5-lunsj litt senere på ettermiddagen. Torsdag kveld innledes med V5-spill til Bro Park, før det er dags for V65-omgang på Klosterskogen. Og til sist er det V64 fra Åby travbane i Gøteborg.

Rikstoto har problemer med spillboksene for våre ekspertkuponger, og det jobbes for å få det fikset. Det er dog muligheter til å kjøpe seg inn på våre Eksperten-lag ved å trykke på denne lenken.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om løpene på Bro Park. Merk at V5 starter først med spillestopp kl 18.00, mens V4 som innledes i V5-3 har spillestopp kl 18.52.



Åpne løp på Bro

Det er ettermiddagsløp på Bro Park torsdag. Løpene er svært åpne, hvor det skiller lite mellom hester som er mye tippet og langt mindre betrodd. For å få råd til en del streker i løpene, har vi valgt å sette vår lit til 8 Alucinari i V5-5/V4-3. Hennes kval-løp på 48.2 var det klasse over, og motstanden er ikke egnet til å skremme. Vi trår til med bankerspill på denne i både V5 og V4.



Trener Madeleine Smith har engasjert Jacob Johansen for rittene på vår banker, samt 2 Luisette Hill i V5-2, Blazing Beryl i V4-1/V5-3 og 4 L'Hymne A L'Amour i V4-2/V5-4. En spennende kombinasjon, for Smith er en god trener og Jacob en meget god jockey.

Eller noterer vi at Are Hyldmo drar fra Øvrevoll til Bro med en hest. 1 Dickie Dickens i V5-2. Han går kun gode løp på sandbanen, og neste tilbud til ham på Øvrevoll er et stykke ut i august. Han trener bra og kan lede løpet fra start til mål om han ikke får alt for mye press underveis, beretter Are.