Kjapp V5-lunsj fra Danmark

Carlos Lopez er aktuell i lørdagens lunsjomgang. foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Birger og Morten byr på følgende til Århus:

Fem løp i Århus lørdag med en kjapp V5. Det er årets galoppdag i Danmark for 2019, og det er som vanlig flere åpne spilleløp. I V5-3 blir 5 Speedman trolig klar favoritt. Men trener Marc Stott, som holder til i Århus, har tre konkurrenter i løpet. Han tror mest på 3 Lady Isabell, og vi gir henne litt tiltro på de største bongene.

Ellers har det enkelte ganger gått bra med å tro på jockeyer som Carlos Lopez, Nicolai Stott og Oliver Wilson, som nesten alltid hevder seg i provinsen.

De to løpene som omslutter V5-spillet (V5-1 og V5-5) ser veldig åpne ut. Vi håper at et litt tynnere spill i midten skal rekke, da kan det bli god utbetaling.