Knallfin lunsjomgang i Bergen

Andre H. Stensen og Easy Tolli T. Torsdag kjører Thomas Tuft. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med V65-suksess i Bergen 6. september - Kr.2 000 ble til Kr.98 622,-.

Undertegnede la ut EN V6-BONG (fire andeler a Kr.500) på Eksperten til Bergen Travpark, og den satt som et skudd. På denne bongen ble V65-6 låst HELFREKT på kun to hester, og Ila Håleryd (5-valg) var en av disse. Utbetalingen på V6-bongen ble storfine Kr.98 622,-.



Lerum med V75-suksess på Jägersro 2. september – Kr.324 ble til Kr.11 134,-.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle!



Vårt mellomste V75-forslag, med en innleveringspris på Kr.324, suste nemlig inn og betalte ut knallfine Kr.11 134,-. På Eksperten satt samtlige 25 bonger fra Lerum, og alle betalte ut fra Kr.11 134 og oppover.

I V5-spillet ble det også fullklaff, og her betalte vår V5-bong på Kr.432 ut Kr.3 473,-.



Nøkkelen for å hente fine kroner denne søndagen het La Diva Rossi (2,4% - odds 27,49), og den var de fleste sjakk matt på. Vi hadde dog SOLID TRO på denne storskrellen, og serverte topp info!

Petter Kristiansen fikk inn et par fine treffere under V76-omgangen på Bjerke onsdag. En siste info bong (fire andeler a Kr.850) betalte ut meget fine Kr.32 730, mens det store systemet (fire andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.31 796,-. Vi gratulerer deg som tok rygg.



Vi har en svært innholdsrik torsdag foran oss, og her blir det både trav og galopp. Bollnäs er først ut denne torsdagen, og kl.12.20 starter dagens V4-lunsj. Deretter blir det også lunsj fra Bergen, og her er V5-1 i gang kl.13.40. Klosterskogen står for den norske V65-omgangen på travet, og løpene fra 800m banen begynner kl.18.55. Øvrevoll avrunder torsdagen med en INTERNASJONAL V65-omgang, og løpene er i gang kl.19.30.

Pga at undertegnede hadde ferie sist uke ble det kun lagt ut et V6-lag fra meg til løpene i Bergen på Eksperten. Den bongen suste altså inn, og betalte ut kanonfine Kr.98 622,-. Nå jakter vi videre i en knallfin omgang torsdag, og her skal vi til lukene med følgende:

V5-1 : 10 Among Hastrup – Voltestart på denne er usikkert, men vi håper/tror at den vil fikse det. Er kommet tilbake til Bergen nå, og på ren kapasitet/fart skal hester i dette grunnlaget få kjørt seg i tiden fremover. Among Hastrup er nemlig veldig bra når den bare fungerer som best. Er verdt et forsøk som for lite spilt, og vi roper et varsko. Spilles nå, neste gang kan den være «oppbrukt»…

V5-2 : 4 Easy Tolli T. – Er solgt, og kommer ut i ny regi. Har vunnet en lokalkjøring, og Thomas Tuft som kjører er opp på sin springer. Husk på at dette er en hoppe som er blitt matchet mot bedre hester enn dette, og femte sist var den kun to tideler bak Nora Noark. Kan ikke få en finere oppgave enn hva som venter i lunsjen torsdag, og det er nå den bare må spilles. SKAL MED PÅ ALT!

V5-3 : 5 Erga Rauen – Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den har vinnerform i kroppen. Ble sittende bom fast med vinnerkrefter nest sist, mens den fikk maks sist. Vær DOG OBS på at det gikk veldig fort tilslutt sist (26,3 s 300 gikk Erga Rauen), og det er mulig at den ikke har den farten i kroppen enda. Nå har den en OK oppgave foran seg, og skulle kapable 2 Bokli Stjernen igjen røre det til for seg, ja, da er Erga Rauen svært spennende. OBS!

V5-4 : 7 Barbarella – Fyker til tet, får dempe, og siden holder den unna? Et slikt scenario er veldig sannsynlig her, og dette skal være en fin sjanse for en hest som har funnet formen igjen. Dog er den ikke veldig hard i skallen, og det er hovedgrunnen til at vi ikke tør å banke den. 8 Roberto DK – Var ute i et bløffløp mot tøff motstand sist, og det var ikke enkelt å hente noe tilslutt. Gikk 11,8 s 300m, og var ikke veldig langt bak bedre hester enn dette. Regnes om det bare klaffer fra tillegget.

V5-5 : 11 Art Skogfari – Vant veldig enkelt etter en liten pause sist, og da viste klokken 22,7 s 300m som helt ubrukt… Har slått storfavoritten 11 Tangen Tia fra tilsvarende betingelser tidligere, og vi kjøper derfor ikke at Tangen Tia skal være så mye mer spilt. Art Skogfari har funnet en strålende form, og den kjemper normalt helt der fremme i et løp som dette. OBS!