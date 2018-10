Kvasnes har lunsjbankeren i Drammen

Kristine Kvasnes (her bak Springlove) kusker Nettavisens lunsjbanker i Drammen tirsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en herlig tirsdag foran oss. Den innledes med V4-lunsj fra Dalarna og Rättvik, før Drammen travbane overtar med både lunsj-V5 og lunsj-V4. Til kvelden er så Momarken klar med flott V65-omgang, her er det også jackpot etter at det ble favorittparade på Leangen mandag kveld. 348 665 kr ligger ekstra i sekserpotten. Solvalla er så vertskap for en fin V65-omgang fra Sverige i kveld.

I denne artikkelen skal det dog handle om lunsjstevnet i Drammen, der det skal avvikles både V5 og V4. V5 har spillestopp kl 13.40, mens V4 har spillestopp kl 14.10 og innledes i V5-3. Jeg finner min V5-banker allerede i den første avdelingen.

Kvasnes hele veien?

Det handler om 1 Garfieldz Prinze og Kristine Kvasnes. Vallaken startet nesten utelukkende i monte i perioden fra august 2017 til juli 2018 og har hevdet seg flott i den stilarten. Tok tre raske seire i årets tre første måneder, og tok sin siste seier på Jarlsberg 28. mars. Men har i det siste nesten bare gått travløp og leverte et oppsiktsvekkende bra løp til andre bak favoritten Bad Nite Call Saul i et V76-løp på Bjerke 3. oktober. God hester som W.J. Eminent Bergen og Darco var hhv tre og fire i det løpet. Gjorde et ytt sterkt løp på Bjerke for 14 dager siden, også da i V76. Satt langt bak underveis, men hadde meget fin fart nedover oppløpet og endte på femte. Tirsdag er det flere klasser ned motstandsmessig, hesten har trukket et perfekt førstespor og i likhet med trener og kusk Kristine Kvasnes har jeg svært god tro på ledelse fra start til mål. Jeg setter mitt bankertips på 1 Garfieldz Prinze i V5-1 i Drammen tirsdag.

En vinner på direkten for Halle?

To hester skiller seg klart ut i V5-5/V4-3/DD-2 og det er 3 Edson Boko og 5 Sander Invalley og i V5-spillet står jeg på disse to på samtlige spilleforslag. I DD-spillet derimot lanserer jeg 3 Edson Boko. Den sju år gamle vallaken vant sju løp i regi Øystein Tjomsland etter å ha blitt importert til Norge, men de to siste sesongen har ikke vært allverden. Tirsdag debuterer hesten i regi Tor Olaf Halle og han er optimist. Jeg følger hans optimisme og lanserer 3 Edson Boko som min DD-banker i Drammen tirsdag.



Alle skal med

I V5-2 er det åtte hester som stiller opp bak startbilen og løpet ser meget åpent ut på forhånd. Jeg sliter med å skille hestene og spiller likegodt alle åtte på samtlige V5-forslag.

Kan være dags for eks-bergenseren nå

Også V5-3/V4-1 har et skrellpotensial om da ikke det er så enkelt at favorittspilte 1 Plas Teg bare vinner. Vallaken har i all hovedsak startet på Bergen travpark i løpet av 46 startene den har gjort. Tre seire tok hesten på Bergen travpark og det siste seiersløpet kom 7. juni på Travparken med Bjørn Steine som kusk. Hele 45 i vinnerodds betalte hesten den dagen. Vinneroddsen blir betydelig lavere tirsdag, og fra førstespor er det en motivert favoritt.

Har Lars O. Romtveit gjort underverker?

Lunefulle 1 Stije Rapp blir trolig favoritt i V5-4/DD-1, men dette er ingen favoritt å gå all-inn på. Så ut som en sikker vinnet i tet sist på Bjerke, men vek seg ned oppunder mål og måtte nøye seg med tredjeplass. En høyinteressant start i dette løpet gjør 11 Voje Diva. Denne dama rasket med seg voldsomme 250 000 kr som vinner av DNT's femårsløp hoppeavdeling på Drammen travbane 12. august i fjor. Etter det løpet har hun gjort fem startet uten å tjene ei krone. Tirsdag kommer Voje Diva ut i regi Lars O. Romtveit og pengemessig står hun ypperlig til i løpet. Mitt frekke objekt i et åpent løp.