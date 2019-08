Lopez er til å stole på

Carlos Lopez (her på topphesten Tinolo i et løp på Øvrevoll) rir Nettavisens V5-banker i Gøteborg lørdag ettermiddag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende trav- og galopphelg står foran oss. Lørdag er det V75 på Forus med flotte løp på menyen og søndag er det klart for internasjonal V75 fra Jägersro med svensk Derby som den store sportslige attraksjonen. I tillegg er det flere jackpotomganger søndag. På Klampenborg er det V64 med jackpot og 490 360 SEK ekstra i sekserpotten og søndag kveld er det internasjonal V65 i Drammen med 511 403 kr ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om galopp og Gøteborg. Her er det V5-omgang lørdag med spillestopp kl 12.45. Det ble som ventet store utbetalinger på Jägersro under lunsjen onsdag. 78 891 kr for fire rette i V4 og kun en bong kom igjennom i V5, der landet utbetalingen på 152 796 kr. Våre galoppeksperter kom ikke i land onsdag, men traff på alle V4 og V5-forslag på Bro Park torsdag, selv om det ble moderate utbetalinger. Birger og Morten har ellers hatt en meget innbringende periode de siste ukene.



Herlig V5-klaff på Øvrevoll 17. august

I V5-spillet satt våre eksperters V5-forslag (innl.pris kr 945) klokkerent. 6 IKC Fiction innfridde som banker og store overraskelser i både V5-3 og V5-4, landet V5-utbetalingen på flotte 7 010 kr. Det ble ellers fullklaff for 10 andelslag på Eksperten.

Solid også i V4 på Øvrevoll 17. august

I V4-spillet ble det også flotte gevinster. Men i denne spillformen måtte våre eksperter opp på sitt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1960) for å fire rette. utbetalingen i V4 landet på storfine 14 433 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Herlig V5-suksess på Bro Park onsdag 21. august

Det ble ingen gevinst i en vrien V4-omgang denne onsdagen, men i V5-spillet ble det suksess. V5-forslaget på kr 1440 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 11 385 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Strålende tips i Århus søndag 18. august

Nettavisens galoppeksperter tok virkelig for seg under V5-løpene i danske Århus søndag ettermiddag. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake 6 661 kr. V5-omsetningen var ikke høyere enn på 153 723 kr. Det var 15 kuponger som kom helskinnet gjennom og av disse hadde Nettavisen 13 av dem og gjorde altså bortimot rent bord.

Herlig V4-klaff også i Gøteborg søndag 18. august

Litt tidligere denne søndagen var det også V64/V4 i Gøteborg. Ingen spillere maktet seks rette i V64, men i V4 ble det annerledes. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 515 kr.

Over 100 i odds i DD-spillet søndag 18. august

Også i DD-spillet ble det fullklaff. Storoutsideren 13 Justice Focused var et 9. valg i V64-spillet, men våre galoppeksperter hadde ranket denne som 4. valg. Kombinert med DD-bankeren 2 Dardenne i DD-2 endte DD-oddsen på 109,62 i odds. De som fulgte Nettavisens minste DD-forslag (innl.pris kr 200) kunne således kvittere ut herlige 5 481 kr.



Tynne felter

Det er veldig små felter i løpene på Gøteborg lørdag. Vi går tynt i V5-1, hvor 5 Lady Montana har et veldig fint tilbud. Hun har møtt hester av et helt annet kaliber enn de øvrige og bør vinne og blir da også vår V5-banker på de tre minste forslagene. Nærmest bør 2 Mukhateer være, som også har vist fine takter og denne tas med på det største V5-forslaget.

De øvrige løpene er slett ikke så enkle å finne ut av, men det må komme mange valg ute i rekkene for at det skal bli fine penger. To hester, som kanskje ikke blir favoritter, er 6 Dinamika i V5-3 og 5 Into the Light i V5-4. De har begge stigende form, samtidig som selskapet denne gang ikke er alt for hardt.



