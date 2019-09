Lørdagsgalopp fra Odense

Shane Karlsson har vært i eventyrlig flyt de siste månedene. Her vinner han med formhesten Freestyler på Øvrevoll for noen uker siden. Lørdag rir Shane Karlsson flere betrodde hester i Odense Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis Unionstravet på Färjestad som er lørdagens soleklare sportslige og spillemessige høydepunkt. Husk at V75-løpene herfra først starter kl 16.20. Men i tillegg til Färjestad er det både trav og galopp lørdag. Det er lunsj-V5 i Drammen med spillestopp kl 12.45, det er lunsjgalopp med V5 fra Odense med start kl 13.10 og lørdag kveld er det V65-omgang på Sørlandets travpark.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det handle om galopp og det skal handle om lørdagens V5-omgang i Odense, der det altså er spillestopp kl 13.15.

Våre galoppeksperter har hatt en strålende 2019 og selv om det ikke ble fullklaff verken i den internasjonale V4-omgangen på Øvrevoll onsdag, ble det flotte gevinster på Bro Park onsdag forrige uke og i V4-spillet på Klampenborg sist lørdag, og det har allerede blitt godt med gevinster i september.

Flott V4-klaff på Klampenborg lørdag 14. september

Det ble godt med overraskelser i V4-spillet på Klampenborg denne lørdagen, men Nettavisens V4-banker 3 Coat of Arms i V4-4 innfridde. Vi måtte dessverre opp på det største V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 920) for å fange fire rette. Utbetaling pene 8 105 kr.



Flotte gevinster i V4 på Bro Park onsdag 11. september

Det ble full klaff for V4-forslaget med innl.pris på kr 960 denne onsdagen. 8 Happy Honey Bee i V4-2 ble lansert som en alternativ V4-banker mot omgangens største V4-favoritt 11 Australian Open og vant da også lett. V4-utbetaling stoppet på flotte 5 634 kr.

Femsifret systemklaff i V5 på Bro Park onsdag 11. september

I V5-spillet landet utbetalingen på femsifret. Vårt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt som et skudd og utbetalingen ble fine 10 743 kr.

Solid V4-gevinst på Øvrevoll torsdag 5. september

Det ble fine penger i V4-spillet denne torsdagen. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 6 281 kr.



V5-klaff på Bro Park onsdag 4. september

Det ble bra gevinst i V5-spillet på Bro Park i går. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 286 kr

Vrien V5 fra Fyn

Odense kan skryte av mer enn H C Andersen. De har også et vakkert anlegg for trav og galopp. Lørdag er det galopp som gjelder, mens det er travløp dagen etter.

Vi låser V5-5 på hestene 2 Steinway og 3 Hongkong Honcho. Steinway var en lengde bak Monte Carlo forrige lørdag på Klampenborg. Nå står han fire kilo bedre til, og vi mener også at distansen 2300 meter er til Steinways fordel. Hongkong Honcho tok årets første seier på den danske Derbydagen, og formen har vært stigende gjennom sesongen. Et par av konkurrentene har vært gode i år, men formen ser ut til å være litt på retur. Vi tror derfor at formjockey Shane Karlsson og mestvinnende i provinsen i år, Rafael de Oliveira, gjør opp i finalen.