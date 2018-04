Lørdagslunsj i Drammen

Alm Andaman er høyaktuell i innledningen. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Det er altså klart for helgens store høydepunkt senere i dag, og det er naturligvis Olympiatravet på Åby med den gedigene internasjonale V75-omgangen. Det er dog andre baner som også kjører denne lørdagen, og vi starter opp med en herlig V5-omgang fra Drammen, med innleveringsfrist 12:45. På kvelden kjører Sørlandet på med V65-omgang, og her må bongene være levert inngen 19:30.

Nå er det Drammen som skal stå i fokus, og vi har følgende analyser å by dere på:



Kruse fikser dette

I V5-1 tror jeg 11 Alm Andaman er en vinner. Hesten møter meget på meget enkel motstand denne lørdagen.

4-åringen har nå fått tre løp i kroppen etter en lang pause. Første gang ut på Momarken galopperte hesten i et raskt angrep på siste bortre. Vallaken kom enormt sterkt tilbake og var tredje i mål. Han hadde vunnet med tyve meter uten galoppen. Nest sist ble det en enkel seier på Momarken. Han bare reiste unna og vant i flott stil. Nå sist på Biri tapte han fra tet. Jeg synes ikke hesten overpresterte den dagen, men det var et par gode konkurrenter i mot.

Jeg mener bestemt at ryggløp er det hesten trives best med underveis. Det vil Roy Lysgård sin traver få i dag. 11 Alm Andaman har klart mer fart i kroppen enn sine konkurrenter, og uten galopp så er dette en vinner. Dagens beste banker er servert.



Rønningen kan ta årets første

I V5-2 blir 3 Revenge den trolig favoritten, men denne har vært elendig to ganger på rad og er kun en av fler for meg.

Hesten jeg vil trekke frem i den andre avdelingen er 6 Black Symphonic. Dette er i bunn og grunn en ganske god traver. Min oppfatning er at hoppa kun har en spurt i kroppen. Det som derfor var veldig positivt sist på Jarlsberg var at han var med på en 10-åpning første 500 meteren, men allikevel fulgte gode hester inn til mål. 6-åringen var utstyrt med amerikanervogn den dagen, og det slo ut positivt. I desember i fjor var hoppa i solid form. Hun var rett bak hester som E. Street og Stepping For You i mål. Om Pål Rønningen gir hesten et fint løp underveis her, blir jeg på langt nær overrasket om 6 Black Symphonic spurter ned alt i V5-2.



Formen er på topp

Jeg synes V5-3 er et veldig åpent løp, og kommer til å gardere dette løpet. Det er dog en traver jeg tror er best på ren kapasitet.

Det er 2 Stjerne Åsa og Ragnhild Sveen. La en ting være sagt, dette er ikke en enkel ekvipasje å få først over målstreken, men hesten er mer enn god nok til å vinne dagens løpet. Både femte og fjerde sist var ekvipasjen meget nære på å ta årets første seier sammen. Dagens form virker til å være veldig fin for tiden. Tredje sist på Bjerke gjorde hoppa et meget sterkt løp mot gode hester. Hun tapte mye fra start, men gikk en meget sterk sisterunde og ble femte i et løp som ble vunnet av gode Vesle Maia. Sisterunden til Stjerne Åsa ble travet på 1.28,5. Hun var ute i et V76-løp også sist. Etter å ha sittet langt bak underveis avsluttet Sveen-hoppa meget sterkt og hadde høy fart i mål. 2 Stjerne Åsa blir mitt objekt i den tredje avdelingen.



Løvvoold nok en gang

På Bjerke for 10 dager siden tok 6 Exclusive G.T ned 1 Garfieldz Prinze på Bjerke-oppløpet. Det samme kan bli scenario i dag. Det er førstnevnte jeg har klart mest tro på i V5-4. Selv om Exclusive G.T slet noe med travet ned oppløpet sist på Bjerke, viste hoppa at hun er en bedre hest enn 1. Marius Høitomt-hoppa kan tjene fine penger i travritt fremover. 6 Exclusive G.T er det klare førstevalget i løpet, og det blir en alenestrek i DD-spillet.



I V5-spillet får 1 Garfieldz Prinze og 8 L.A `s Mr. Brown plass på forslagene. Sistnevnte er en god montehest, som skuffet sist. Må regnes i dette løpet.

Victor med en fin oppgave

Jeg liker 4 Victor Hastrup i V5-5 godt. Det er en flink traver. Tredje sist på Bjerke spurtet hesten til Per Gottling storartet ned oppløpet. Jeg synes inntrykket var femstjerners. Jeg dro derfor 7-åringen kraftig frem på Klosterskogen nest sist. Da fungerte vallaken ekstremt dårlig og var elendig fra annen utvendig. Nå sist på Jarlsberg måtte hesten trave i dødens den førsterunden, men ble så avløst. Han fullførte fint til fjerdeplassen. Han er varierende denne hesten, men på sitt beste tror jeg det er en vinner. Spennende å se Kvasnes kuske hesten. Motivert tipsener!

Både 8 Thats Goop Chip og 12 S.M.K Smashing skal på alt av forslag. Førstnevnte er en god traver på sitt beste, og spurtet fint i sin siste start. Kan skrelle ordentlig her. Sistnevnte er en av feltets beste hester, men sporet ødelegger mye.