Lunsjbankeren leder hele veien

Amazing Dream skal ha en finfin vinnersjanse under lunsjen på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny flott trav- og galoppuke står for tur, og det store høydepunktet er lørdagens V75-omgang på Biri der blant annet Biri oppdretningsløp, Vintilla-travet og DNT's 5-åringsløp står på menyen.

Tirsdagens travmeny starter opp med lunsj fra vårt naboland. Det er Bergsåker som varter opp med en finfin V4-lunsj. Vi får ingen hvile denne tirsdagen, for rett slutt på Bergsåker, starter V5-lunsjen fra Bjerke opp. Herlig! Så til kvelds er det Momarken som står i fokus her hjemme. 18:55 er den vanlige V65-fristen. Det er kvalikløp til Oaks, og vi kan vente oss mange fine prestasjoner på Momarken. I Sverige er det hovedbanen Solvalla som arrangerer V65, og her må bongen være levert innen 19:30.

V5-1: 1 Amazing Dream var ikke bra sist, men det var noe galt og det fikk vi bekreftet av Erlend Rennesvik. Han sa hesten pustet unormalt mye etter løpet, og hadde åpenbart en dårlig dag. Det rapporteres om at hesten har vært god etterpå, og jeg tror det er snakk om tet og slutt i dag. Jeg blir overrasket om hesten er like dårlig som nå sist. På en normal dag vinner han dette fra tet, for det er en ordentlig god traver - særlig i et løp som dette. All in!

V5-2: Jeg var en stund inne på å bankerspille 1 Kor lilja, men hoppa er meget usikker. Det blir ofte galopp med denne, men det skal sies at om hun går i trav hele veien i dette løpet, så er vinnersjansene solide. Hun er den beste og skal regnes. For dere som har godt mot går på denne, men vi tror bankeren i første er sikrere.

Pass på 6 Bergers Granitt. Hesten så veldig bra ut etter sen luke sist. Om favoritten galopperer, som hun ofte gjør, har denne en god vinnersjanse.

V5-3: 2 Mc Vet. Jeg mener dette skal være favoritten i løpet. Han er lynrask bak bilen, og kan fint ta seg til tet her. Jeg tror nemlig formen til Mc Vet er ganske så fin. Det har blitt en del galopper på slutten, og det gjør at hesten blir mindre spilt, men skulle den trave hele veien i dag, så ber vi dere passe ordentlig opp for denne. Kapasitet er det nok av!

V5-4: 9 Bianca Sisa blir ha gått en hel del frem med løpet sist. Hun gjorde sitt første løp etter fem måneders pause. Hun ble sliten ned oppløpet, men dette er jo en vinnermaskin på sitt beste. I dag møter hun veldig enkel motstand, og har hun tatt løpet på en god måte sist, så er nemlig vinnersjansene her gode. Favoritten 2 Millman har jeg aldri falt helt for, men det er en hest som duger i et løp som dette.

V5-5: 6 Rasken Q.C er ikke en enkel traver, men er virkelig på gang i Høitomt-regi. Han har nå gjort to løp hos sistnevnte, og prestert sterkt. Nå sist var det ordentlig fin inntrykk på han. Vallaken kunne ikke fullføre helt inn, men tredjeplassen bak to ganske hyggelige hester lar seg høre. Dagens motstand er ikke veldig skremmende, og med litt klaff underveis så er dreier dette seg om en finfin sjanse. Jeg bankerspiller hesten i DD-spillet.

