Lunsjmoro med Randers

Olav Mikkelborg kjører vår banker i lunsjen på Momarken torsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er lunsjtrav på Momarken i dag der vi blant annet kan by en banker som vi tror forblir ubeseiret etter dagens løp.

9 Alm Randers (V5-1) har gjort alt riktig så langt i sin hittil korte karriere og tatt to seire av to mulige fra tet. Olav Mikkelborgs lovende 4-åring har gitt et flott inntrykk, og selv om han starter fra bakspor denne gang tror vi han løser denne oppgaven også. Vi har god tro på hattrick og lanserer Hellin Faxen-sønnen som dagens lunsjbanker. Først og fremst 7 Trø Loke imot?

10 Millrebel (V5-2) er i øyeblikket krysset på rundt FEM prosent. Det synes vi er altfor lite. Morten A. Pedersens 3-åring kommer tilbake etter lang pause og sykdom, men kapasiteten er som kjent stor - noe han beviste da han vant på Bjerke i juni. Det signaliseres ryggløp første gang ut etter langt fravær, men nedover det lange Momarken-oppløpet pleier alle å få sjansen. Klaffer det noenlunde med løpsopplegget, er det ikke helt umulig. Motstanden er ikke verre enn at han er verdt litt oppmerksomhet på direkten. Se opp!

4 Boynton (V5-4) kan være en banker for de litt friske. Den svenskfødte 6-åringen galopperte riktignok på Jarlsberg sist, men var veldig god da han vant i Drammen nest sist og gjentar han den prestasjonen blir han nok vond å slå. Klart 1.valg i løpet og en mulig DD-banker?

2 That's Good Chip (V5-5) kan kanskje være løsningen på en litt åpen affære i V5-avslutningen/DD-2. Revenue-sønnen står fint til, er rask fra start og liker distansen. Sist i Drammen måtte han se seg knepent slått av Laylock Classic fra tet på full distanse. At det nå er snakk om en halv runde kortere, tror vi normalt bare en fordel. Formen er nok dessuten vesentlig bedre enn raden. Tidlig kryss!