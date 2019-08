Madeleine skal fikse galoppcashen

Madeleine Smith har form på stallen for tiden. I kveld rir hun Nettavisens V5-banker på Bro Park. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En usedvanlig hektisk torsdag står foran oss og Nettavisen har tips til fem kjøringer i dag. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Dannero, før Bergen travpark overtar med lunsjløp og her er det både V5 og V4. Tidlig torsdag kveld er det så klart for galopp fra Bro Park, også her er det både V5 og V4 på menyen. Det spillemessige høydepunktet er på Klosterskogen. Her det det V65 med JACKPOT og 326 703 kr ekstra i sekserpotten. Og til sist er det en flott V64-omgang fra Boden.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om galopp og Bro Park. Det ble som ventet store utbetalinger på Jägersro under lunsjen onsdag. 78 891 kr for fire rette i V4 og kun en bong kom igjennom i V5, der landet utbetalingen på 152 796 kr. Våre galoppeksperter kom ikke i land i går, men har ellers hatt en meget innbringende periode de siste ukene.



Herlig V5-klaff på Øvrevoll 17. august

I V5-spillet satt våre eksperters V5-forslag (innl.pris kr 945) klokkerent. 6 IKC Fiction innfridde som banker og store overraskelser i både V5-3 og V5-4, landet V5-utbetalingen på flotte 7 010 kr. Det ble ellers fullklaff for 10 andelslag på Eksperten.

Solid også i V4 på Øvrevoll 17. august

I V4-spillet ble det også flotte gevinster. Men i denne spillformen måtte våre eksperter opp på sitt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1960) for å fire rette. utbetalingen i V4 landet på storfine 14 433 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Herlig V5-suksess på Bro Park onsdag 21. august

Det ble ingen gevinst i en vrien V4-omgang denne onsdagen, men i V5-spillet ble det suksess. V5-forslaget på kr 1440 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 11 385 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Strålende tips i Århus søndag 18. august

Nettavisens galoppeksperter tok virkelig for seg under V5-løpene i danske Århus søndag ettermiddag. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake 6 661 kr. V5-omsetningen var ikke høyere enn på 153 723 kr. Det var 15 kuponger som kom helskinnet gjennom og av disse hadde Nettavisen 13 av dem og gjorde altså bortimot rent bord.

Herlig V4-klaff også i Gøteborg søndag 18. august

Litt tidligere denne søndagen var det også V64/V4 i Gøteborg. Ingen spillere maktet seks rette i V64, men i V4 ble det annerledes. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 515 kr.

Over 100 i odds i DD-spillet søndag 18. august

Også i DD-spillet ble det fullklaff. Storoutsideren 13 Justice Focused var et 9. valg i V64-spillet, men våre galoppeksperter hadde ranket denne som 4. valg. Kombinert med DD-bankeren 2 Dardenne i DD-2 endte DD-oddsen på 109,62 i odds. De som fulgte Nettavisens minste DD-forslag (innl.pris kr 200) kunne således kvittere ut herlige 5 481 kr.



Nå skal vi konsentrere oss om kvelden løp på Bro Park. Her er V5 først ut med spillestopp kl 17.56, mens V4-spillet som innledes i V5-3 har spillestopp kl 18.48.

Mange krevende løp på Bro Park torsdag med V5-start kl. 17.56. Vi velger å gå tynt i V5-1, samt i V5-5/V4-3. Der mener vi å ha funnet to gode vinnere, noe som er nødvendig for å ha en sjanse på utbetaling.

V5-1 er et maidenløp, som for uinnvidde betyr hester som aldri har vunnet. Der står 3 Ocean Side flott til. Var klart først i mål i sin siste start, men ble flyttet ned til tredje etter en hendelse i svingen. En liknende prestasjon bør holde til seier nå. Vi bankerspiller på de to minste V5-forslagene.

I V5-5/V4-3 ble vi mektig imponert over det 1 Iffanny Crow viste sist. Fikk formtall 71 for den prestasjonen, men vi tror det er mer å gå på. Dessuten er hestene til trener Madeleine Smith i fin orden, og 1 Iffany Crow bankerspilles på samtlige V5-forslag og på de tre minste V4-forslagene.



Stallkameraten 4 Halldorsson er verst i mot og denne får plass på det største V4-forslaget. De øvrige løpene innenfor V-spillene er svært åpne. Det burde bli fine premier til de spillerne som klarer å løse rebusen.