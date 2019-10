Malmin serverer en vinner i lunsjen

Kristian Malmin kjører vår banker i lunsjen på Jarlsberg torsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En innholdsrik torsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Allerede kl.12.20 er moroa i gang, og da dreier det seg om et V4-spill til Jägersro. Deretter blir det også lunsj på Jarlsberg Travbane, og her er man i gang kl.13.40. Bergen er først ut om kvelden, og det med en INTERNASJONAL V65-OMGANG kl.18.55. Åby avrunder torsdagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Ellers er det viktig å huske på at UKENS STORE HØYDEPUNKT skjer på Momarken lørdag. Her er det nemlig GULLJACKPOT I V75-SPILLET, og det betyr altså DOBBEL SJUERPOTT. Vi kommer med våre gratistips fredag ettermiddag.

Det er lunsjtrav på Jarlsberg Travbane utenfor Tønsberg i dag og der kan vi blant annet by på følgende godbiter:



4 Daisy Va Bene (V5-3) leverte et solid inntrykk i sin første start for Trond "Bullern" Anderssen da hun vant på Bjerke sist. Ja, faktisk så var hun enda bedre enn forventet i følge kusk Kristian Malmin. Hun rapporteres uforandret fin i trening og møter såpass overkommelig selskap at vi tror hun vinner igjen. Dagens lunsjbanker fra Tønsberg.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





2 Gentle Design (V5-5) viste seg veldig startrask og spant til tet og hadde siden full kontroll til enkel seier i Drammen sist. Nå står hun i spor to bak bilen på sprint og dersom hun gjentar den prestasjonen, tror vi hun blir vanskelig å stå imot for alle og enhver. Kan være en alternativ banker for de friske, men vi vil se henne stabilisere seg på samme nivå litt til før vi velger å stole helt på Stareng-hoppa.

2 Åls Faksen (V5-4) måtte se seg slått av favoritten 6 Dæmro Kjempen i Drammen sist de møttes 3/10. Kanskje kan rekkefølgen i mål bli annerledes denne gang? Førstnevnte er som kjent veldig rask fra start og på en sprint, er det ikke utenkelig at Dag-Sveinung Dalen prøver i tet fra et perfekt spor. Må krysses tidlig.

10 Mister Adisak (V5-1) gjør sin første start i regi Høitomt med spennende rapporter i ryggen. Den kapable S.J.'s Photo-sønnen kommer ut skoløs og med amerikanervogn og må regnes på direkten. Motstanden er ikke den aller tøffeste. Må på ALLE bonger!

