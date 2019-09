Mer moro med Lopez

Carlos Lopez innfridde med favoritten Mestre Dos Magos i V65-3 på Øvrevoll torsdag. Lørdag rir han flere betrodde hester på Jägersro. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En gedigen Bjerkehelg står foran oss. Lørdag er det finaler i de ulike divisjonene og en strålende V75-omgang. Og søndag kommer det største høydepunktet. Da er det klasseløpsfinaler med internasjonal V75 og hele 15 millioner kr i premiepotten. Og i ettermiddag er det V65-vorspiel. Sportslig er det pangløp over hele fjøla og det vrimler av godbiter. Det skjer dog mer enn på Bjerke både lørdag og søndag. Lørdag er det lunsjgalopp på Jägersro med både V5 og V4, og lørdag kveld er det duket for en flott V65-omgang på Åby.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal vi dog konsentrere oss om galoppløpene på Øvrevoll. Her starter altså V65-1 kl 18.30, mens V4-spillet innledes i V65-3 og har spillestopp kl 19.20.

Våre galoppeksperter kom ikke i land med V65-tipsene på Øvrevoll torsdag, men i V4-spillet ble det flotte gevinster og Birger og Morten har hatt en meget innbringende periode de siste ukene.



Solid V4-gevinst på Øvrevoll torsdag 5. september

Det ble fine penger i V4-spillet denne torsdagen. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 6 281 kr.



V5-klaff på Bro Park onsdag 4. september

Det ble bra gevinst i V5-spillet på Bro Park i går. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 286 kr.



Herlig V5-klaff på Øvrevoll 17. august

I V5-spillet satt våre eksperters V5-forslag (innl.pris kr 945) klokkerent. 6 IKC Fiction innfridde som banker og store overraskelser i både V5-3 og V5-4, landet V5-utbetalingen på flotte 7 010 kr. Det ble ellers fullklaff for 10 andelslag på Eksperten.

Solid også i V4 på Øvrevoll 17. august

I V4-spillet ble det også flotte gevinster. Men i denne spillformen måtte våre eksperter opp på sitt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1960) for å fire rette. utbetalingen i V4 landet på storfine 14 433 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Herlig V5-suksess på Bro Park onsdag 21. august

Det ble ingen gevinst i en vrien V4-omgang denne onsdagen, men i V5-spillet ble det suksess. V5-forslaget på kr 1440 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 11 385 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Strålende tips i Århus søndag 18. august

Nettavisens galoppeksperter tok virkelig for seg under V5-løpene i danske Århus søndag ettermiddag. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake 6 661 kr. V5-omsetningen var ikke høyere enn på 153 723 kr. Det var 15 kuponger som kom helskinnet gjennom og av disse hadde Nettavisen 13 av dem og gjorde altså bortimot rent bord.

Herlig V4-klaff også i Gøteborg søndag 18. august

Litt tidligere denne søndagen var det også V64/V4 i Gøteborg. Ingen spillere maktet seks rette i V64, men i V4 ble det annerledes. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 515 kr.

Nå skal det handle om lørdagens galopplunsj på Jägersro. Her starter V5 først med spillestopp kl 12.38, mens V4-spillet innledes i V5-3 og har spillestopp kl 13.23 og toppjockeyen Carlos Lopez blir nøkkelrytter i begge spillformene.

Four Dragons har sjansen

En rask lørdag med galopp på Jägersro. Vi har funnet vårt objekt i V5-5/V4-3 i 5 Four Dragons. Han blir stadig bedre, og når Carlos Lopez setter seg opp som en klar forsterkelse, synes vi det ser lyst ut. Vi bankerspiller 5 Four Dragons på de to minste forslagene i både V5 og V4.



Verst i mot mener vi 7 Puyol er. Tar teten tross ytterspor, og selskapet er enklere enn det pleier. Det kan holde helt hjem denne gang, og Puyol tas med på de to største forslagene i både V5 og V4. .

Mange vil nok gå tynt i V5-1 hvor elitehester møtes. 1 Plata O Plomo og 3 Be My Academy er de to beste hestene, men det er uromomenter. De skal gi bort mange kilo til de øvrige, samtidig som Plata O Plomo ikke har startet siden seieren i Pramms for snart fire måneder siden. Be My Academy har gått mange flotte løp, men er uten seier på nesten to år. 2 Marta er en flott hoppe, som kun leverer på topp på hjemmebane, og med 52 kilo kan hun overraske og hun blir vesentlig mindre spilt enn favorittduoen.