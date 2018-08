Midtfjeld kusker lunsjbankeren på Jarlsberg

Formsterke Ark Born As Twin med kusk Per Oleg Midtfjeld, skal ha fine vinnersjanser i V5-4 på Jarlsberg mandag. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En ny flott trav- og galoppuke står foran oss. Både mandag, tirsdag og onsdag er det trav på Bjerke med klasseløpskvalifiseringer til den den store Klasseløpshelgen som finner sted om snaue 14 dager. Det er Klosterskogen som er vertskap for lørdagens V75-omgang her hjemme, mens Jägersro byr på svensk travderby og internasjonal V75 søndag.

Mandagen innledes med fransk mandagslunsj på Jarlsberg, før Åmål overtar med V4-lunsj fra Sverige. Bjerke har V65 her hjemme og der er det kvalifiseringsløp som gjelder, mens Halmstad byr på V64 fra Sverige med jackpot og 469 217 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er ingen lettløst V5-lunsj på Jarlsberg i dag, så her kan det ligge fine penger i luften. Til slutt endte jeg opp med min banker i V5-4/DD-1.

Midtfjeld kusker bankeren

Det handler om 7 Ark Born As Twin og Per Oleg Midtfjeld. Nest sist leverte hesten et strålende løp til andre bak unntakshesten Spidermann G.T. på Bjerke og i den siste starten tok både trener Stian Eilefsen og Per Oleg Midtfjeld turen til Leangen og etter tidlig tetkjenning ble det enkel seier. Hesten møter noen bra konkurrenter i dag, men er selv så bra at seiersmulighetene skal være gode. Jeg bankerspiller 7 Ark Born As Twin i V5-4 og bankerspiller også i DD.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Mange om beinet i V5-1

Kaldblodshester i grunnlag under 80 000 kr venter i V5-1 og det er faktiskt blitt et fint løp. Det er bra hester på farten og jeg streker for seks hester allerede på det minste V5-forslaget. Mitt objekt heter 10 Jæger N.A. Vallaken har kun vunnet ett løp på 23 starter, men har form og kom strålende tilbake etter galopp sist. Klaffer det på veien fra bakspor i dag, kan det gå veien.

Motivert favoritt

Det er ingen tvil om at 6 Mellby Frode og Kristian Malmin er berettigede favoritter i V5-2, men fra spor seks bak startbilen på sprint, er det vingelrisk. Fireåringen imponerte stort i sine første starter her til lands tidligere i år, men har vel ikke sprudlet like mye på slutten. Motstandsmessig ser det rett ut i dag, men skulle 1 Super Talisman klare å forsvare sitt innerspor, kan favoritten leve farlig.

Vrient og da vinner Høitomt?

Veldig uoversiktlig er det i V5-3. Varmblodshester i lavt grunnlag og her kan prestasjonene variere stort fra det løpet til det andre. Ustoppelige Eirik Høitomt kusker 5 Beverlyhills Dream. Etter at hoppa galopperte seg bort i sine to første starter i karrieren, holdt hun seg på beina sist og da kom seieren. Imponerte vel ikke voldsomt i det løpet, men motstanden er ikke allverden i V5-3 i dag. Min knepne favoritt i et uggent løp.

Flott V5-finale

V5-5/DD-2 er stengt for hester med mer enn 800 startpoeng, men likevel holder løpet flott klasse. Jeg markerer for fem, sju og ti hester på de ulike V5-forslagene. Den tidligere seiersmaskinen 9 Eye Of The Tiger N.L. debuterer i regi Frode Hamre og gjør en meget spennende start. Hamre er fornøyd med hesten i trening og selv om hesten støter på kvalifisert motstand, kan han selvsagt vinne på direkten.