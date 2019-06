Nettavisen jakter ny dansk galoppsuksess

Dyktige Nicolaj Stott rir i fire av fem V5-løp på Ålborg galoppbane onsdag ettermiddag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er på god vei mot helgens store Bjerkehelg som altså byr på en herlig V75-omgang lørdag og på Oslo Grand Prix og internasjonal V75 søndag. Men også onsdag er det trav på Bjerke, da handler det om V75 Bonus. Før den tid skal vi gjennom galopplunsj på Bro Park med både V4 og V5 på menyen og vi skal ha ettermiddagens V5 fra Ålborg galoppbane.

I denne artikkelen skal det handle om løpene på Ålborg galoppbane. Her er det kun V5-spill og spillestopp er kl 17.30.

Flott V4-gevinst på Klampenborg lørdag 1. juni

Våre galoppeksperters V4-forslag på Nettavisen med innleveringspris på kr 480 satt klokkerent denne lørdagen og V4-utbetalingen stoppet på flotte 3 243 kr. Samtlige andelslag på Eksperten satt.

Solid V5-gevinst på Klampenborg lørdag 1. juni

Også i V5-spillet ble det fullklaff. Det største V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1920) satt som et skudd. Det forslaget satt med alle fem hestene i V5-4 og fire hester i V5-5, og til tross for at det ble favorittseire i begge disse løpene, endte V5-utbetalingen på meget akseptable 9 115 kr.

Onsdag ettermiddag står Aalborg som vertskap for en V5-runde med galopp. Det er ikke så store felter, men det er fem løp som er det man i galoppen kalles handicapløp. Det betyr at en person (Nicholas Cordrey) setter alle hestene på et formtall. Løpet er så skrevet ut slik at i teorien skal alle hestene komme likt i mål. Det skjer selvsagt aldri, for det er mange faktorer involvert. Underlag, distanse, spor, form og posisjoner vil avgjøre, og det har som i travet mye å si hvem som rir/kusker.

Dobbeltbanker i V5-5

Nesten alle de startende hører hjemme i Aalborg, og vi har festet oss ved duoen 5 Carla Ponti og 6 Amelia Jay i V5-5. Sistnevnte har faktisk startet hele syv ganger på Øvrevoll, dog uten å vinne. Trenerne er positive, og andre trenere trekker også frem denne duoen.

Vi var også litt inne på 6 Gentleman Jack i V5-3. Men han har ikke vunnet på nesten to år, så der følte vi behov for et par garderinger.