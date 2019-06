Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Carlos Lopez (som her vinner med Al Buraq på Øvrevoll forrige onsdag) sitter opp bak Nettavisens klare favoritt i V5-3 på Gøteborg søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Sverige har som kjent en stor midtsommerfeiring og det betyr at det ordinære V75-omgangen på lørdager, alltid finner sted i Kalmar på søndag i midtsommerhelgen. Det betyr voldsom omsetning og V75-løpene på Kalmar de starter søndag kl 16.20, forut for denne er det en helt egen V4-omgang som startet kl 14.45. Men det skjer selvsagt andre ting på søndagen også. På Gøteborg galoppbane arrangeres Åbydagen der det blant annet er en flott V5-omgang. Her er det spillestopp kl 13.50. Søndag kveld er det så klart for internasjonal V65-omgang på Klosterskogen. Her er det spillestopp først kl 19.25.

I denne artikkelen skal det derimot handle om V5-løpene på Gøteborg galoppbane. Nettavisens galoppeksperter leverte strålende tips til V4-løpene på Klampenborg lørdag og hadde også fine treffere til Jägersro onsdag.

936 kr ble til 10 742 kr i V4 på Klampenborg lørdag 22. juni

Våre galoppeksperter traff meget bra med tipsene denne lørdagen. V4-forslaget med innl.pris på kr 936 satt klokkerent og V4-utbetalingen ble på meget flotte 10 742 kr. På Eksperten ble det fullklaff for hele 12 andelslag.

Heldekk i riktig løp i V4

I V4-spillet helgarderte våre eksperter V4-3 der omgangens aller største favoritt var. Det viste seg helt korrekt. 9. valget 5 Mystic Town vant. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 936 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 673 kr.

Enda bedre i V5

Også i V5 ble det fullklaff. 5 Mystic Town skrellvant også i V5, her var det V5-1. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 936 satt klokkerent. I V5 ble utbetalingen flotte 5 863 kr.

Søndagens løp i Gøteborg heter Åbydagen, med ponniløp, travløp, monteløp og til slutt fem løp i en V5. På de fleste flate V5-forslagene på Nettavisen bruker vi banker på 5 Fury the Bullet V5-3. Trener Patrick Wahl er fornøyd med treningen, og etter hans mening vil vår favoritt være klart bedre på gress. På det største V5-forslaget tar vi også med 9 Sharp and Sharper, som var involvert en tett strid sist mot gode hester.

Ellers er løpene jevne, og som vanlig i Sveriges nest største by ligger det an til en fin utbetaling.