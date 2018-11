Nettavisen jakter ny Øvrevoll-suksess

På vei mot lørdag og tidenes største V75-jackpot med over 70 millioner ekstra i sjuerpotten på Eskilstuna lørdag, skal vi blant annet gjennom en spennende torsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Axevalla, før Drammen overtar med V5-lunsj her hjemme. Litt senere på ettermiddagen er det også denne torsdagen klart for galoppløp på Øvrevoll. Torsdag kveld er det V65 på Klosterskogen, samt V64-omgang fra Bollnäs.

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Øvrevoll, der det er både V5 og V4 på menyen. V5 startet først med spillestopp kl 16.15, mens V4-omgangen som innledes i V5-3 har spillestopp kl 17.05. Nettavisens galoppeksperter hadde en strålende oktober og har også innledet november fortreffelig og søndag ble strålende gevinster på Jägersro. I går ble det flott treff i V5-spillet på Bro Park.

Kr 144 ble til 3 872 kr i V5 på Bro Park onsdag 7. november

Til tross for en strålende rank med førstevalg på 5 Masumi i V4-3 (4. valg i spillet) og 3. valg på 14 Heart Man i V4-4 (6. valg i spillet), kom vi ikke i land i V4-spillet denne onsdagen, da vi gikk tynt i V4-2. Men i V5-spillet ble det storeslem. Det aller minste V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 144) satt som det skulle og betalte tilbake meget flotte 3 872 kr.

Over 100 000 kr tilbake i V5-spillet på Jägersro søndag 4. november

Det ble aldeles ikke lettløst i V5-spillet på Jägersro søndag. Men Nettavisens galoppeksperter fanget storoutsideren 6 Leo The Lion (6. valg i spillet og markert på 3 prosent) på kun tre hester på sitt største V5-forslag (innl.pris kr 1 944) i V5-3. Ingen favoritt vant og V5-utbetalingen stoppet på storfine 25 864 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500, samt et systemspill med fire andeler a kr 750.

Suksess også i V4-spillet på Jägersro søndag 4. november

Det ble ikke like stor utbetaling i V4-spillet. Men folkebankeren 3 Angel Love måtte nøye seg med 2. plass i V4-2 og her vant nestfavoritten 4 Marta. Den var med på V4-forslaget med innl.pris kr 924 og det forslaget satt som støpt og betalte tilbake pene 3 104 kr.

Solid systemklaff i V5 på Øvrevoll torsdag 1. november

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll denne torsdagen til tross for at to førstevalg vant. Vårt V5-system med fire andeler a kr 750 fortsetter å fange gode gevinster. 15 749 kr ble utbetalingen nå.

Dobbel V5-utbetaling i V4 på Øvrevoll 1. november

Vi måtte dessverre opp på vårt største V4-forslag (innl.pris kr 1848 kr) for å fange dønn sistevalget 5 Princess Jessica i V4-1. Og grunnet strykning i V4-4, fikk vi to ganger V4 på dette forslaget og flotte 10 208 kr i utbetaling.

Solid V4-utbetaling på Bro Park onsdag 31. oktober

Med dobbeltbanker i V4-4 på hestene 1 Showy Shaun og nestfavoritten 10 Dapple (der sistnevnte vant), ble det flott klaff for våre galoppeksperters V4-forslag med innl. pris på kr 1 344 . Ingen favoritter vant og V4-utbetalingen landet på pene 8 038 kr.

Deilig systemklaff i V5 på Øvrevoll torsdag 25. oktober

Det ble ikke lettløst i V5-spillet på Øvrevoll denne torsdagen. Men på Eksperten og systemspillet med fire andeler a kr 750 ble det fulltreff. V5-utbetalingen landet på solide 11 146 kr.

Femsifret utbetaling for det største V4-forslaget 25. oktober

Heller ikke i V4-spillet ble det lettløst. 10. valget 8 King Curtis var den som bidro mest da denne vant V4-4. Nettavisens største V4-forslag med innl. pris kr 1 848, hadde dog alle i V4-4 og ble belønnet med flotte 11 069 kr i V4-utbetaling.

Bra suksess i V5 på Jägersro onsdag 24. oktober

Nettavisens 432-rekkers V5-forslag satt rett inn på Jägersro. V5-utbetalingen landet på hyggelige 2 478 kr.



Flotte gevinster på Bro Park søndag 21. oktober

Nettavisens galoppeksperter fortsetter å levere solide tips. Under V4-omgangen på Bro Park søndag, ble det fullklaff for V4-forslaget med innl.pris kr 936. V4-utbetalingen endte på flotte 6 721 kr.

Systemklaff i V5-spillet på Øvrevoll 17. oktober

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll onsdag. Ingen favoritter vant. Vårt V5-system på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt dog klokkerent og V5-utbetalingen landet på flotte 26 594 kr. I V4-spillet ble det klaff for forslaget med innl.pris kr 882. V4-utbetalingen stoppet på 3 192 kr.

Seier til Oscar?

1 Theatricals Oscar blir trolig stor favoritt i V5-1 på Øvrevoll torsdag. Han kan fort vinne på sitt beste, men de siste innsatsene har ikke inngitt tillit. Sist ledet han til siste sving, derfra og inn gikk det sakte. Hun har imidlertid en fin oppgave foran seg torsdag og på de to minste V5-forslagene bankerspiller vi 1 Theatricals Oscar i V5-1. Vi synes dog det er verdt å gardere med 3 All My Lovin på de største V5-forslagene, som har gått et par gode løp på Klampenborg.

Få holdepunkter i V4

Ellers er det litt som vanlig på Øvrevoll de siste løpsdagene. Vrient å finne klare holdepunkter, men et par løp hvor vi tror det går an å ta bort noen formløse hester. V5-3/V4-1 er et fint sprintløp, hvor 4 Calcaterre og 7 Tertian var de to første i mål sist. Denne gang tror vi litt på at Tertian kan få revansj.

Åpen V4-avslutning med DD-banker

V4 og V5 har tre sammenfallende avdelinger. I V4-4/DD-2 kan det være smart å stå igjen med god dekning og vi tar med alle ti startende på de fleste V4-forslagene. Flere av hestene har ok form, men mange av dem møtes ikke så ofte. Sist vant 2 Princess Jessica lett, og med bunnvekt tror vi det kan bli to strake. I en vrien DD-omgang bruker vi 2 Princess Jessica som vår DD-banker.



