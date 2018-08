Overlegen banker funnet på Bjerke

Solitario jet har en veldig fin sjanse i V5-5. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Torsdager er en herlig travdag. Det er alltid masse trav fra tidlig formiddag. Dagen begynner opp med svensk V4-lunsj fra Lindesberg. 13:40 er det Bjerke som er vertskap for V5-lunsjen her hjemme. Til kvelds blir det en finfin V65-omgang fra Bergen, og her må alle V65-bonger være levert innen 18:55. Det blir en helnorsk kveld da Øvrevoll kjører en strålende V65-omgang, og her er frist 19:30.

Høydepunktet denne uken skjer på lørdag, og det er altså V75-jackpot i Drammen. Hele 2 526 119 finnes ekstra i sjuerpotten, og vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag.

Sjekk ut følgende V5-analyser på Bjerke:

V5-5: 2 Solitario Jet. Jeg kan ikke helt forstå hvordan denne skal tape dette løpet feilfritt. Hesten har alltid hatt høy kapasitet. Nå sist debuterte hesten for nystartede Karina Vudduaune. Det så veldig bra ut. Det ble tidlig tet, og hesten ledet enkelt rundt om. I dag er 7-åringen trolig enda et hakk bedre. Da skal han vinne et løp som dette. I tillegg har det blitt tre strykninger i dette løpet, og oppgaven er meget fin. Tidlig tet, demping og stikke enkelt unna til slutt. Dagens beste banker i både V5 og DD-spillet!

V5-1: Dette er ikke et av de tøffeste løpene. Jeg velger å dra frem 1 Torø Jo. Denne er i dag sikret et veldig fint løp fra førstesporet. Han har fått fire løp i kroppen etter en veldig lang pause. De to siste løpene har hesten gått svært positivt. Nest sist så det faktisk ut som hesten skulle vinne i den siste svingen, men det ble en femteplass. Nå sist fullførte hesten strålende til tredjeplass etter en ganske lang spurt. Med ryggløp til det gjenstår 200 meter i dag, så kan han fint vinne dette. En hest å regne med dette.

V5-2: 7 Abrakadabra. Undertegnede var tilstede da denne gjorde sin norgesdebut sist. Det var et heftig inntrykk denne leverte. Hesten fikk en dårlig rygg underveis, men rundet motstanden på en meget opptsiktsvekkende måte. Han avga et prøveløp på 14-tallet i Nederland. Ikke mange gjør det, og dette er en ordentlig kanon. Det er dog kun andre starten i livet, og jeg har allerede funnet meg en bedre banker for dagen. Dog en veldig motivert favoritt, og får dere som vil spille samlebonger, så er dette en banker.

Stallkamerat 6 Needlesandpins blir veldig spennende å følge i Anders Lundstrøm Wolden regi. Denne har rukket å vise fin kapasitet, og jeg håper hesten er veldig forbedret. Må regnes rett bak favoritten her.

V5-3: 4 Goldie Street. Dette er en hest med fin kapasitet. Hoppa har nå fått to løp i kroppen hos sin nye trener Renate Aarlie. Hun fungerte ikke noe særlig i Bergen, der hun var før hun ankom nevnte Aarlie. Nå sist var hoppa strålende på Biri. Kusken satset innvendig, og satt fast i det lengste. Inntrykket når hun kom løs var femstjerners. Hun hadde høy fart over mållinjen. Dette vitner om at hesten fungerer. 4 Goldie Street må regnes her.

V5-4: 1 Spikjuni. Dette blir min klare førstehest i løpet. Jeg fulgte denne nøye nest sist på Romme, og må si jeg likte hoppa veldig godt. Hun gikk et strålende oppløp, og bekreftet storform. Og det mot ganske så gode hester. Det var derfor alt annet enn overraskende at Spikjuni gikk såpass sterkt på Romme nå sist. Hun rekordforbedret seg og sto svært godt på. Inntrykket var og svært fint. Hoppa har aldri vært bedre før enn i dag. Motivert førstevalg.