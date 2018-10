Overlegen lunsjbanker i Drammen

Eirik Høitomt ser etter hvor konkurrentene blir av når Beverlyhills Dream vant på Jarlsberg i sin siste start. Torsdag er ekvipasjen storfavoritter i V5-3 under Drammens lunsjtrav. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en flott torsdag foran oss i hestesporten og det er på Bro Park torsdagens store høydepunkt finner sted både spillemessig og sportslig. Storløpene står i kø og det i tillegg jackpot i V64-spillet med 961 900 SEK ekstra i sekserpotten. Torsdagen byr ellers på V4-lunsj fra Hagmyren, den byr på V5-lunsj fra Drammen. Torsdag kveld er det i tillegg til V64-omgangen på Bro Park også duket for V65-løp på Bergen travpark.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Undertegnede har levert solide tips den siste tiden og både til V75-løpene på Biri sist lørdag og til løpene på Leangen mandag, ble det flott klaff.

I denne artikkelen skal det heretter handle om lunsj-V5'en på Drammen travbane, der den sportslige kvaliteten som vanlig er ymse. Omgangens klart største favoritt kommer ut i V5-3 og denne skal ha ypperlige muligheter til å innfri.

Kun galopp imot for lunsjbankeren

Det handler om ferske 1 Beverlyhills Dream og Eirik Høitomt. Bengt Solbergs fine femårshoppe galopperte seg bort i karrierens to første starter i sommer, men holdt seg på beina i den tredje starten og da ble det også seier på Bjerke. Ble så strøket fra en tiltenkt start på Jarlsberg 27. august, men var tilbake i løpsbanen 28. september på Jarlsberg. Vant da helenkelt på fine 16.4/2140 meter. Møter ingenting i V5-3 i Drammen torsdag og normalt skal det bli seier. Min lunsjbanker i Drammen torsdag heter 1 Beverlyhills Dream i V5-3.

Billig løp for DD-bankeren

I V5-5/DD-2 kommer nok 4 Amazing Dream også til å bli hardt betrodd. Fireårsvallaken til Erlend Rennesvik har hatt en skuffende sesong, etter å ha vunnet fire løp på ti starter som treåring. Men sist tirsdag kom endelig årets første seier i et lunsjløp på Bjerke etter ledelse fra start til mål. Motstandsmessig er det litt opp denne torsdagen, men ikke verre enn at det skal være bra vinnersjanse påny. Jeg bankerspiller 4 Amazing Dream i DD-spillet.



I V5-spillet er det vel først og fremst kapable 1 Willy Invalley som er førsteutfordrer og Desserud-traveren tas med på samtlige V5-forslag. På det største forslaget finner jeg også plass til 2 Uncle Wise As og 9 California Estelle.

Overrasket søndag - kan vinne igjen

Det er kun ti hester bak startbilen i V5-1, men lettløst er det definivt ikke. 6 Langaard Siv tok seg enkelt forbi Engas Odelsjente via siste indre i V65-6 på Klosterskogen søndag. Oppgaven torsdag er ikke noe tøffere og løser hoppa sånn noenlunde fra fra sjettesporet bak bilen, er det bra sjanse for at Langaard Siv kan ta sin andre seier i løpet av få dager.

1 seier på 91 starter

Ja, det fasiten for de seks deltagerne som stiller opp bak startbilen i V5-2. Det er kun en av hestene som har vunnet løp i karrieren altså, og det er 6 Horgen Elvy. Løpet ser vidåpent ut på forhånd og jeg tar med alle seks på samtlige V5-forslag.

1 seier på 144 starter

Ja, det er statusen for den 11 år gamle vallaken 2 Lord Bexley i V5-4. Men det er nok lenge siden "gamlingen" har hatt en så fin oppgave foran seg. Løpet er stengt på grunnlag over 145 000 kr, men samtidig åpent for hester som kun har vunnet ett løp. Lord Bexley har 369 750 kr på konto og står dermed fantastisk fint inne i dette løpet grunnlagsmessig. Den eneste seieren til Lord Bexley kom på Klosterskogen 10. august i fjor. Torsdag er distansen 1700 meter og hesten har andrespor bak bilen. Motstandsmessig er det ingen som skremmer og Lord Bexley er mitt klare objekt i V5-4.