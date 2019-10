På jakt etter stolpe

Tom Erik Solberg kusker vår banker i Drammen torsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

I dagens Drammen-lunsj kan vi blant annet by på følgende:

3 Eldorado Gracieux (V5-2) har imponert oss i år og vunnet fire løp på fire starter. Den fem år gamle vallaken har kjørt seg tidlig til tet i samtlige seiersløp og hadde full kontroll på Momarken sist etter en forsering etter 600 meter. Selv om det er flere gode hester i grunnlaget imot, tror vi den femte seieren kommer her. Dagens banker.

6 Magnums Philiokus (V5-1) møter en veldig god konkurrent i form av 4 Trø Loke, men vi spiller begge likt og vil varsle litt ekstra for vår idè i løpet som var solid i begge sine seiersløp før annenplassen bak gode Lættis på Jarlsberg i sin siste start. Må tidlig på bongen i nåværende form.

9 Darling Simoni (V5-3) vil vi varsle litt ekstra for i et veldig åpent løp uten de klare forgrunnsfigurene. Hoppa vant vant ett løp på sju starter i fjor og var hele åtte ganger på trippelen på sine 14 starter. Sist på Jarlsberg fullførte hun flott til fjerde i løpet Tarantino Hawk vant. Vi anbefaler et tidlig kryss i rute ni i V5-3.

