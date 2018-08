Samlebongfest i Drammen

Riga Viktoria har en finfin vinnersjanse under lunsjomgangen i Drammen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

For en torsdag vi har foran oss. Først ut denne dagen er den internasjonale V4-omgangen fra Boden. 12:20 er frist her. Hovedfokuset ligger på Bjerke denne torsdagen, men Drammen henger seg på og kjører V5-lunsj med start 13:40. Klampenborg galopp starter Kveldsshowet med en herlig V4 og V5-omgang. V4-spillet starter her opp 17:15, mens V5-spillet tar til 18:05. Så er det Bjerke sin tur. Den feiende flotte V75-omgangen tar til 19:30. Heller ikke glem V4-omgangen som et vorspiel. Dette begynner 18:38.

Denne artikkelen skal altså handle om lunsjtrav fra Drammen travbane. Vi tror ikke på høy utbetaling, og mener at samlebonger er det eneste riktige. At det blir noe høy utbetaling i V5-spillet tror vi ingenting på.



V5-2: 5 Abrakadabra. Dette er høyst trolig en vinner. Hesten skuffet meg kanskje litt på Bjerke sist, da han ikke kunne utfordre Quinzy Joe mer enn han gjorde. Nest sist, i norgesdebuten, var hesten strålende til seier. Slo den dagen mange talentfulle 3-åringer. Det var et lekkert inntrykk. Vi skal heller ikke glemme at Quinzy Joe, som hesten tapte for sist, er en finfin traver. Abrakadabra er en 3-åring med masse kapasitet, og jeg liker typen veldig godt. I dag møter han svært billig motstand, og kommer til å vinne løpet. Banker!

V5-3: 6 Riga Viktoria. Nå har denne hoppa travet fire feilfrie løp. Dette er høyst gledelig da hun har slitt mye med galopper gjennom karrieren. Alm Viktor-datteren gikk strålende nest sist på Bjerke og bekreftet for alvor at formen er på gang. Derfor var det alt annet enn overraskende at den flotte 7-åringen vant helenkelt i Drammen nå sist. Kusken kjørte henne rett til tet og derfra ble det veldig enkelt. I dag er motstanden, i mine øyne, enda enklere. Trolig kjører kusk Dalen hoppa rett til tet. Hun har større kapasitet enn dagens motstand. Da er også dette en vinner. Uten galopp tror jeg på stor vinnersjanse for Riga Viktoria. All in!

V5-1: Dette mener jeg er dagens mest åpne løp. Jeg tar på hele syv hester, til tross for at vi spiller samlebonger denne torsdagen.

Uttaket i løpet blir 7 Langaard Siv. Hesten var strålende sist og viste at formen virkelig er annmarsj. Det ble dødens hele den siste runden, men hesten sto på strålende til andreplassen bak Eikjærva. Nest sist var han fjerde i mål, men hestene som var foran var Valle Storm, Brenne Major og Rapptor. Dette er ganske gode travere. Blir det litt riktig for Langaard Siv underveis så er ikke hesten en meter dårligere enn noen i dette feltet. Førstevalg!

V5-4: 3 Super Talisman. Dette er en 4-åring som virkelig har brukt tid på å utvikle seg riktig, men jeg liker virkelig utviklingen hesten viser for tiden. Nest sist pliktvant han et meget kleint løp i Drammen. Desto bedre mener jeg hingsten så ut nå sist på Bjerke. Mot mye bedre hester spurter han svært godt. Over mål har hesten veldig høy fart. Cromwells Aida vant løpet. Super Talisman kommer til å tjene veldig fine penger fremover. Med lignende innsats i dag, som de to siste gangene, er vinnersjanse stor. Min klare DD-banker.

I V5-spillet tar jeg dog med 4 Bellatrix Victory og 8 Writing Queen. Begge disse er hester med god kapasitet.

V5-5: I avslutningen tror jeg løpet står mellom to hester. Det er 2 S.M.K Smashing og 4 Showme D'Light. En av disse sitter tidlig i tet. Mitt hovedscenario er at sistnevnte er tethesten, og da skal vinnersjansene være solide. Men Renate Aarlie sin S.M.K Smashing er veldig rask de dagene han går feilfritt. Fra tet har også denne en veldig god vinnersjanse. Jeg er sikker på at en av disse sitter i tet og mener begge har mer enn god nok form til å vinne. Vi kjører et lås i avslutningen.

En tredjehest i løpet er 9 Obrigado Brazz. At denne skal runde til seier på en sprint ser jeg som tøft. Hesten er dog i form og skal regnes som et tredjevalg.