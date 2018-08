Seiersløs hoppe vinner på Bjerke

Naughtybynature og Ole Johan Østre har en veldig fin vinnersjanse i den andre avdelingen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:



En av årets mest spennende uker venter, og her er det bare å spenne fast beltet! Det blir nemlig SOMMER BONANZA med V75 fra onsdag-lørdag. I omgangen på lørdag er det SUPERPOTT med minimum 24 137 557 ekstra i sjuerpotten. Ukens V75-omganger er som følger:

22. august: Jägersro - V75-1 starter kl.19.30.

23. august: Bjerke - V75-1 starter kl.19.30.

24. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.19.30.

25. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.16.20

Vi kommer naturligvis med fyldige tips til samtlige omganger.

Når det gjelder dagen i dag så blir det fransk lunsj på Bjerke med start kl.11.10. Deretter er det Vaggeryd sin tur, og her begynner V4-1 kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55. Sist ut denne mandagen er Färjestad, og her er det duket for en SAFTIG V64-JACKPOT med hele 1,1 millioner ekstra i sekserpotten. V64-1 er i gang kl.19.30.

Lerum med sterke V65-tips i Harstad 18. august!

Vi liker disse kjøringene lørdagskveld, for da får man ofte litt ekstra godt betalt på objektene. I Harstad denne kvelden ble det fullklaff på en REKKE BONGER på Eksperten, og samtlige bonger fra kr 864 (fire andeler a kr 250/fem andeler a kr 200) satt som spikret. Utbetalingen på bongen til kr 864 ble meget fine 5 945 kr.



V75-fest med Lerum og Snoken 12. august

Tipsene satt meget bra til Dannero denne søndagen, og det ble fullklaff på en rekke av våre V75-bonger på Eksperten. Lerums største V75-forslag på Nettavisen (Kr.1 920) suste inn, og betalte ut meget solide Kr.17 689,-.



På Eksperten ble det fulklklaff for FEM av Lerum sine bonger, og prisen på disse var fra Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200) til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000). Disse bongene betalte ut fra Kr.17 689 til Kr.18 076,-. Vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på fire bonger i samme omgang, og disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200). Disse bongene betalte ut fra Kr.18 205 til Kr.18 334,-.



Lerum hadde også KNALLSTERKE bonger i V5-spillet denne dagen! Nettavisens minste V5-bong på Kr.144 betalte ut herlige Kr.7 876,-

Det er en strålende omgang på Bjerke denne mandagen. Sjekk ut følgende V5-analyser på Bjerke:

V5-2: 3 Naughtybynature tror jeg har en meget fin vinnersjanse i den andre avdelingen, og blir min banker for dagen. Hesten har hatt fremspor bak bilen en gang. Da åpnet hesten godt side om side med hovedopponenten 8 Nemesis Knick. Sistnevnte skal ikke hente en lengde på min banker på startsiden her. Jeg tror nemlig Naughtybynature tar tet og leder dette løpet rundt om. I løpet hesten møtte på Nemesis Knick nest sist satt sistnevnte i tet tidlig. Naughtybynature måtte gå hver meter i dødens. Min banker for dagen var kun en liten nese unna seieren. Ingen av de andre konkurrentene skremmer i dag og jeg synes 4-åringen virkelig har gått gode løp den siste tiden. Hoppa utvikler seg hele tiden, og dagens oppgave er veldig fin. Ole Johan Østre er og en kusk som holder fin form. All in!

V5-1: 1 Dior Sisa. Dette er ingen kanon, men det er helt klart en hyggelig traver. Og i dag ligger det veldig an til at hesten skal forsvare sitt innerspor og lede lenge. Hoppa var ute i både kvalik og finale av Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix i Danmark. I begge løpene galopperte hun. I Norge har Hamre-traveren dog vist seg mer stabil. Fjerde sist på Bjerke så hun veldig fin ut, og forsvarte innersporet veldig lett. Jeg tror det dreier seg om en fin vinnersjanse fra tet. Hun er ikke noe dårligere enn den forventet favoritten 3 Red Lane, tror jeg.

V5-3: 7 Stumne Fyr. Når denne hesten kommer til start må vi bare regne med at aksjonen stemmer. Hesten er i flott form, det er det ingen tvil om. Første gang ut for Wolden, tredje sist, var hesten strålende til enkel seier. Nest sist fungerte ikke hesten som best for dagen, men galopperte bort en trolig andreplass, kanskje seier. Nå sist i et V75-løp på Bjerke var han godtgående inn mot den siste svingen, men så slo han på en galopp. Aksjonen fungerte heller ikke slik den skal denne gang. Jeg håper og tror treneren har gjort noen endringer, og om denne hesten fungerer tror jeg vinnersjansene er store. Det er nemlig feltets beste.

Jeg er spent på kapasitetshesten 9 Tem Jahn. Denne kan mye og kommer ut etter pause. Skal passes på. Kan være det er for tidlig for denne, men da spiller vi den neste gang. Innsatsen følges nøye, og han får plass på bongene allerede i dag.

V5-4: 5 Bleeding Heart. Formen til denne traveren er virkelig fin for tiden. Den syv år gamle vallaken gikk et morsk løp på Jarlsberg sist. Han slo på en kort galopp på startsiden, og ble derfor hengende i tredjespor. Kusken ville frem til dødens, men fikk altså ikke kommet seg ned der før det hadde gått 1100 meter. Derfra holdt Chocolatier-sønnen strålende til femteplassen. Han er veldig sterk, og han skal være en av de bedre hestene i dette løpet. Jeg satser på denne som en DD-banker.

En hest jeg og gleder meg til å se er 1 Lucille Bourbon. Denne hesten debuterer for Karina Vudduaune. Hun legger ikke vekk galoppene denne hesten, men feilfritt er hun mer enn god nok. Hun gjorde noen ordentlig gode løp når hun sto hos Frode Hamre. Spennende å følge her.

V5-5: Det er ingen tvil om at 4 Bongo har en fin oppgave i avslutningen, men tar han seg forbi innersporets 1 Hazil Boko da? Det tror ikke jeg! Dermed mener jeg at førstnevnte er sårbar.

Mitt utrop i dette løpet blir uten tvil 1 Hazil Boko. Hesten har etter han ble kastrert gjort fem starter. Femte sist satt han bom fast, men både fjerde sist, tredje sist og nest sist ble det dødens i store deler av løpene. Han har gått veldig positiv i hvert løp. Nå sist på Bjerke ble alt feil, men avslutningen hesten leverte var det stor stil over. Hazil Boko har aldri sett bedre ut enn for øyeblikket, og jeg blir sjokkert om kusk og trener bestemmer seg for å velge rygg leder her. Jeg håper de kjører 4-åringen i tet, for da er det fine vinnersjanser. Obs!