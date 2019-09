Seiersmaskin innfrir i V5-1 i Drammen

Spang Ole og Vidar Hop jakter sin femte strake seier i V5-1 på Drammen travbane i ettermiddag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Det nærmer seg helg og det nærmer seg ukens største høydepunkt. Kommende lørdag er det V75 med Gulljackpot på Leangen og søndag er det Varmblodskriteriet og internasjonal V75 fra Solvalla.

Før vi kommer dit skal vi gjennom en innholdsrik torsdag. Denne innledes med V4-lunsj fra Åmål med en rekke norske hester på startstreken. Så byr Drammen på lunsj-V5 her hjemme. Torsdag kveld er det V65 på Bergen travpark, mens det er V64 fra Solänget i Sverige.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Drammen og lunsjløpene der. V5 har spillestopp kl 13.40 og spillemessig er det alltid interessant i Drammen. Lunsjens soleklart største favoritt dukker opp allerede i V5-1 og den blir også min banker.

Får sin stolpe i raden

Det handler om den femårige vallaken 8 Spang Ole som etter den overlegne seieren på Jarlsberg for snaue to uker siden, står med fire strake seire. Han har overbevist hver gang og den Geir Kihle-trente hesten har totalt vunnet sju av 13 starter. Motstanden bedrer seg naturligvis litt med tanke på det økende grunnlaget, men her er det mer å gå på. Kun åtte hester stiller til start i V5-1. Slik jeg leser dette løpet, er det kun galopp imot. Vidar Hop og 8 Spang Ole heter min V5-banker i Drammen i ettermiddag.

Mer Hop på direkten?

Vidar Hop kusker også favoritten i V5-2 i form av norgesdebuterende 3 Alcantara Beech. Vallaken har brukbare meritter fra Sverige og det er Lars Magne Søvik som trener i Norge. Startsporet er bra og motstanden er overkommelig. Jeg setter denne knepent først i V5-2 som ellers ser ganske åpen ut.

To hester gjør opp i V5-3

Kaldblodshester i lavt grunnlag setter hverandre stevne i V5-3 og det ser uoversiktlig ut ved første øyekast. Men seierskampen står nok mellom 2 Krokli Kongen og 1 Norax Teddy. Førstnevnte viste voldsom fart i prøveløpet, mens sistnevnte gjorde et bra inntrykk i debuten. Jeg spiller dobbeltbanker i V5-3.

Rennesvik i DD-1?

Erlend Rennesvik har fått ultrakapable 6 Merkulov i trening og har han fått skikk på denne, er det trolig vinneren i V5-4/DD-1. Løpet holder ikke særlig høy klasse og Erlend er optimist på forhånd og rigger hesten optimalt til. I en svært vrien DD-omgang, spiller jeg 6 Merkulov banker.



Kan løsne i dag

Det har ikke vært noen superform på 4 Bulldozer i år. Seksåringen som radet opp med seier en periode i 2018, har mest gått på det jevne. Men i V5-5 har Revenue-sønnen en fin oppgave foran seg. Startsporet er bra og motstanden klart overkommelig. Jeg setter hesten knepent først i en jevn V5-finale.