Siste torsdag på Øvrevoll

Prince Field og Jan Erik Neuroth skal ha gode vinnersjanser i V5-4/V4-2 på Øvrevoll. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Spillsenteret: Vi har vurdert torsdagens Europa League-kamper

Oddssingel Europa League: Rosenborg jakter opptur i Europa

Oddssingel Europa League: Gerrard med sensasjonell statistikk på Ibrox

V5/V4 Øvrevoll: Siste torsdagsstevne for året

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes



En meget hektisk torsdag står for tur og den innledes med V4-lunsj fra Ørebro. Torsdag ettermiddag er det så klart for Øvrevolls siste torsdagsstevne for i år og her er det både V5 og V4. Torsdag kveld byr så Klosterskogen på V65, mens Bergsåker er vertskap for den svenske V64-omgangen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Øvrevoll. Her er det altså både V5 og V4, og det er V5 som starter først. Her er det spillestopp kl 16.15, mens V4-spillet innledes i V4-3 og har spillestopp kl 17.05.

Siste torsdag på Øvrevoll

Torsdag er den klart brukte ukedagen på Øvrevoll. Denne torsdagen er årets siste med løp. Etter det gjenstår kun sesongfinalen søndag 17/11.



Første løp går allerede kl 15.50 med V5-start 16.15. Forrige torsdag vant 7 Queen's Delight i V5-3/V4-1 og 9 Elusive Thought i V4-4 med flere lengder. Begge har imidlertid en historie i å følge opp en seier med et svakt løp. De er rett og slett ikke veldig jevne, og vi velger å gardere. Men i DD-spillet gir vi full tillit til 9 Elusive Thought.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Dobbeltbanker i V5-4/V4-2

Duoen 1 Fort og 7 Prince Field i V5-4/V4-2 kommer også fra enkle seire, og dette er nok muligens en sikrere å støtte seg til.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det mest åpne løpet er V5-5/V4-3, et sprintløp hvor alle kan vinne uten at vi vil måpe etterpå. I V5-2 har vi klart mest tro på Annike Bye Hansens duo 6 Calcaterre og 2 Swedish Dream. Sistnevnte er en av banens beste hester på gress, men har aldri startet på sandbanen.