Spennende V5-galopp fra Århus

Dyktige Nicolaj Stott har gode vinnersjanser i søndagens V5-omgang på Århus galoppbane. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.



Det er som vanlig en innholdsrik søndag i hestersporten. Galoppen er som vanlig først ut med V64 der spillestopp er kl 12.45. Litt senere på søndagen med start kl 15.00 er det så klart for V75 fra sommerbanen Tingsryd. Så er det enda mer galopp med V5-omgang fra Danmark og Århus galoppbane (her er det spillestopp kl 17.00). Søndag kveld byr så Momarken på internasjonal V65-omgang.

Åpent i Århus

Søndag ettermiddag avholder Århus en kjapp V5. Feltene er ikke så store, men løpene er skrevet ut slik at det ikke er så lett å finne holdepunkter. Vi har sett litt på jockeyene, for det er normalt litt større forskjell mellom de tobente enn på en bane hvor alle de beste rir. Rafael de Oliveira og Nicolaj Stott er de to beste som sitter på ryggen, og vårt lås i V5-5 består av de to samt Lea Olsen. Hun rir med amatørstatus, men datteren til stortrener Bent Olsen har enorm rutine og rir dessuten svært bra. Hun har mange fine ritt i Århus søndag, og vi blir overrasket om det ikke blir noen seier. 1 Medician Melody (Stott), 3 Laszlo (de Oliveira) og 5 Sir Danzbo (Olsen) heter våre utvalgte i V5-5.

Vårt garderingsløp er V5-3. Løpet går over 2800 meter, en distanse ingen har prøvd seg på. Det er nærmest umulig å spå hvem som vil trives over løpet som går over drøyt to runder, og vi tar med alle åtte hestene på samtlige V5-forslag.