Spennende V5-lunsj med potensial

Einar Nedrebø er aktuell i V5-lunsjen på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En svært innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Färjestad sparker i gang torsdagen, og her er V4-lunsjen i gang kl.12.20. Deretter skal vi til Stavanger, og Forus. Her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Ettermiddagsgalopp blir det på Øvrevol, og her disker vår eneste galoppbane opp med både V5 + V4. Løpene starter kl.16.15. V65-omgangen fra Norge blir kjørt på Klosterskogen med start kl.18.55, før Åby avrunder med sin V64-omgang kl.19.30.



Vi liker dagens V5-omgang på Forus skarpt, og her burde det bli riktig så fine kroner for de som løser V5-rebusen. De helt opplagte bankerne finnes ikke, og noen av løpene er dessuten ikke helt lettløste. Gå ikke glipp av følgende snadder:



V5-1 : 10 Dante Kievitshof – Er en av få ordentlige FORMBOMBER i feltet, og den burde være spennende i omgivelser som dette. Avgjorde enkelt på et fint sett nest sist, mens den nå sist feiler med ALT igjen i stengt posisjon på oppløpet. Pleier alltid å ha en polett igjen når den får gå med i rygger, og mot en overkommelig gjeng som dette er den veldig spillbar. VÅR KLARE IDE!

V5-2 : 8 Godtepåsen – Skal normalt vinne et løp som dette, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. Har matchet betydelig tøffere motstand enn dette tidligere, den pleier ALLTID å være godt forberedt etter pause, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Kun syv hester i feltet gjør at den vil ha god kontakt hele veien, og her er det bare for Hegdal å «labbe» frem i dødens. Burde nemlig vinne dette løpet fra den posisjonen om den er på topp direkte. PRØVES MOT 5 Erga Jokeren.

V5-3 : 2 Carla Halbak – Holder vi høyt på ren kapasitet, og den er spillbar her. Tapte ytterst knepent sist, og var ikke tom over mål. Feilet fra seg en god premie etter et tøft opplegg tredje sist, mens den gikk et veldig sterkt løp etter å ha rotet før bilen slapp fjerde sist (13,9 s 300m). Står spennende til nå, og feilfritt kan det opplagt være duket for en etterlengtet seier. MÅ MED PÅ ALT!

V5-4 : 4 Masserati G.T. – Debuterer for Pål Buer, og dette kan være grønne lykter direkte. Har nemlig blitt matchet i tøffere omgivelser enn dette tidligere, og den kan nesten ikke få en finere oppgave enn hva som venter nå. Er kjapp i vei, og feelingen vår sier tet og slutt… PS. 9 N.Y. Play My Ace – Varmet strålende før den debuterte for sin nye trener etter en lengre pause nest sist. Spurtet da fint i selve løpet, og på klokken stod det 13,7 s 300m. Fullførte meget fint også sist, og dette er en 4-åring på vei mot vinnerformen. Einar Nedrebø opp er spennende, og denne frekkisen MÅ MED om favoritten garderes.

V5-5 : 9 Madlabest – Har ikke en veldig bra rad, men her gjelder det å ikke la seg lure. Gikk et meget bra løp etter galopp sist, og da ble den også sittende bom fast over mål etter dette terrengtapet. Har normalt gått litt frem med et løp i kroppen, og med slike betingelser er den selvskreven på bongen. PS. 11 Nesvik Spik’n – Kan være noe for dem som virkelig fisker på dypet. Har nemlig en ikke så verst kapasitet, og sist ble den sittende bom fast som helt ubrukt. Trenger naturligvis tur fra denne utgangsposisjonen, men får den først det, ja, da varslet den form sist, og kan derfor være litt spennende.