Spillemessig strålende Bjerkelunsj

Cyrus kommer ut på Bjerke under lunsjen, og stiller til start med fine vinnersjanser. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Mandagen er som vanlig svært innholdsrik for vi som elsker å spille på hester, og allerede kl.11.10 venter det en fransk lunsj på Bjerke. Klokken 12.20 skal vi til Göteborg, og Åby. Leangen byr så på en FYLDIG meny med både V4/V65/V5, og løpene på Leangen er i gang kl.18.10. Dagens høydepunkt skjer i Sverige og Rättvik. Her er det nemlig JACKPOT i V64-spillet, og det ligger over 1,6 millioner ekstra i sekserpotten. V64-1 begynner kl.19.30.



Lerum med siste info V75-suksess på Sørlandet 21. juli!

Valle Mattis var vår hovedbaker på Sørlandet lørdag, men den ble dessverre kun toer bak Garli Moe Garlin. På siste info bongene våre ble det imidlertid suksess, og samtlige siste info bonger (29 bonger) suste inn. Nesten alle bonger kostet fra Kr.1 000 til Kr.2 000, og disse betalte ut fra Kr.5 535 til Kr.5 625,-.

V5-3: Jeg mener dagens beste banker er 7 Cyrus. Jeg skal med en gang si at jeg har registrert at hesten ble slått klart av 6 C.C Tag i Drammen for tre måneder siden. Men dette var første løpet til Cyrus etter en pause på over et halvt år. Etter dette har hesten virkelig hevded seg mye, og jeg tror hun slår C.C Tag greit i dag. Cyrus er en hest jeg liker godt, og inntrykket på hesten er veldig fint om dagen. Nå sist på Biri måtte hoppa trave utvendig lederen, men allerede i siste sving så man at Cyrus skulle vinne løpet. Det ble en helenkel seier, og den soleklart beste hesten vant løpet.

Hun var ikke like bra nest sist, men da var det en våt og tung bjerkebane. Vi glemmer det løpet. Hoppa er lynrask fra start, og er min klare tetfavoritt her. Fra tet ser jeg ikke hvordan hun skal få tapt dette løpet. Hun trenger ikke tet for å vinne dette kleine løpet. Tredje sist så hun veldig fin ut på en 14-tid til andreplassen bak Hillary B.R på Bjerke. Den dagen slo hun en så god hest som Pearl Street. Sistnevnte som ble fjerde i Jarlsberg Grand Prix-kvalik for ikke så lenge siden. Cyrus virker best når banene er fine, og det er ikke spådd noe regn i morgen. I en vrien omgang prøver jeg Cyrus som dagens banker.

V5-1: 10 Lilje Sylfiden er svært spillbar i den første avdelingen. Søndags kveld er hesten spilt på seks prosent. Han kommer til å bli adskillig mer spilt, men helt opp til tyve prosent er dette et veldig fint spill, og for de aller frekkeste kan dette være en banker. Hesten kom nemlig ut etter et års pause nest sist på Momarken. Da gikk han svært positivt til tredje bak to gode hester i form av Osen Expressa og Kaffelars. Det jeg likte spesielt godt med hesten var at han fullførte helt inn til mål. Før pausen var dette en hest som kunne stoppe kraftig opp, og måtte ha det veldig servert. Gjerne skulle hesten sitte i rygg til det gjenstod 100 meter. Nå har dette endret seg. Derfor var det lite overraskende at hesten vant sprettlett med flere lengder på Momarken nå sist. Inntrykket var seksstjerners. Har Nils Olav Holm sin traver tatt løpet sist på en fin måte er dette en finfin vinnersjanse. Mitt klare objekt.

V5-2: Her blir Jonas Moberg trente 6 Valnes Idola favoritt. Jeg kommer ikke til å bankerspille hesten. Selv om han vant nå sist, synes jeg han var altfor sliten over målstreken. Det var egentlig ikke noe særlig fint inntrykk. Man kan godt si at når nevnte Moberg tar turen til Norge blir det ofte seier, men denne hesten er jeg mer usikker på. Ingen banker.

Jeg finner 3 Gaius B.R som spennende. Dette er, uavhengig av dagens resultat, en hest vi virkelig skal følge med fremover. Denne Love You-sønnen gjorde noen ordentlig gode løp i fjor. Han har nå gjort et løp etter en pause på ni måneder. Der ble det galopp etter 7-800 meter. Jeg håper han går i trav for dette er virkelig en traver som har det som skal til for å bli ordentlig god. Videre skal og 9 Cæsar C.N få oppmerksomhet. Denne gikk det fine rapporter på i forkant av løpet sist. Der spurtet hesten flott til andreplassen. Han kan helt klart vinne i dag.

V5-4: 13 Anizette prøves som et objekt i den fjerde avdelingen. Hesten kom ut etter over et halvt års pause sist på Momarken. Det var og i ny regi. Hesten spurtet svært godt til tredjeplassen, og var veldig positiv. Dette er en veldig fin hest som besitter ganske så fin kapasitet. Om Trons Skofsrud, som trener Anizette nå, for denne i orden tror jeg det vil bli flere seire i år. Mandags morgen er hesten en 1-prosenter. Det er totalt feil.

V5-5: 5 Another Dream hadde jeg god tro på sist på Bjerke. Da fikk vallaken et svært fint løp underveis. Kusken Kai Johansen vred på i et angrep da det gjenstod 600 meter. Da dødenshesten klarte å svare opp Another Dream i tredjespor ble det en veldig tøff siste sving. Derfor ble 6-åringen kun tredje. Men innsatsen var veldig god. Undertegnede hadde sjekket opp hesten grundig før det løpet, og dette er en traver som har gjort flere veldig gode innsatser i Sverige. Han bekreftet at formen er så til de grader tilstede sist. Dette blir mitt soleklare førstevalg i løpet, og DD-bankeren for dagen.

12 Millmasai får plass på alt av V5-forslag. Hesten var tung i kroppen sist, men har nok gått mye frem med løpet. Regnes tidlig.

