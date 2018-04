Strålende lunsj i Drammen

Undem og Tako Ø.K blir store favoritter i dagens lunsj. Her fra da ekvipasjen vant et V76-løp på Bjerke.

Lerum med knallsterke tips på Momarken 2. april

April startet på en finfin måte. Rolf Lerum var virkelig på hugget under V65-omgangen på Momarken mandag. Det store V65-systemet (fire andeler a kr 1 000) satt som spikret, og betalte ut fine 27 030 kroner. I V5-spillet ble det fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og Nettavisens mellomstore kupongforslag (innl. pris kr 432) betalte ut herlige 5 340 kroner. DD-forslaget på fire rekker hadde med storskrellen Kamperhaugs Dina på kun to hester, og gav en odds på solide 31,64.

Superklaff for fire andelslag på Eksperten på Solvalla tirsdag 3. april

Det ble herlig klaff for fire av Rolf Lerums alternative kupongoppsett på Solvalla tirsdag kveld:

Ett andelslag med fire andeler a kr 729 - utbetaling kr 27 729

Ett andelslag med fire andeler a kr 429 - utbetaling kr 25 595

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 26 341

Heretter skal denne artikkelen kun handle om lunsjkjøringen i Drammen, der jeg spiller banker på Johan Herbjørn Undem og 1 Tako Ø.K i den fjerde avdelingen.

Undem og Tako

Jeg bankerspiller 1 Tako Ø.K i V5-4. Jeg tror vallaken forsvarer sporet sitt, og leder dette løpet rundt om. Det er en liten mulighet for at Gaustad og 6 Komnes Molla blåser forbi dem på startsiden, men da kan jeg ikke tenke meg annet enn at Tako Ø.K kan gå ut å overta teten igjen. Jeg liker denne Tekno Odin-sønnen. Dagens sprintdistanse er et stort pluss for hesten. Ja, han vant V75 på dagens bane over 2100 meter på lille juleaften, men var veldig sliten i mål da. Over sprintdistanse går hesten til mål, selv om han blir brukt underveis. Formen virker til å være meget god for tiden. satt bom fast bak Krovar i sitt siste løp. Vallaken så strålende ut for dagen. Fra tet skal 1 Tako Ø.K ha meget gode sjanser til å vinne dette, og han kommer til å stå alene på alt av forslag.

Kai i den første?

I V5-1 har jeg tro på at 10 Filip Filiokus kan være et solid objekt. Vallaken har gjort flere gode løp etter hverandre nå. Tredje sist gikk han hyggelig til mål, og holdt farten til Boozer Artist og Roll The Dice ned oppløpet. Målt opp mot dagens felt er dette to gode hester. Filip Filiokus var strålende på Momarken nest sist. Ble litt sjenert 500 meter igjen, da hesten foran var meget sliten. 7-åringen så meget pigg ut over oppløpet og satt fast med krefter spart i ryggen til Match Queen over mål. Vallaken kom så ut på Bjerke for to uker siden. Da ble han kusket med store ambisjoner, og var tidlig å finne i dødens utenpå Nora Noark. Derfra ble Filip Filiokus annen og imponerte. Dagens motstand er langt i fra avkskrekkende, og jeg mener dette er et godt objekt i løpet.

6 Louis d'Estino er på kapasitet best i dette løpet, men sprintdistanse trekker kraftig ned da han er treg bak bilen. Han er og vanskelig å få fart på underveis for kusken. Hesten som blir trent av Heisholt er uansett en kapasitettraver, og i et felt som dagens må han regnes veldig tidlig.

Skal være favoritt her

Ole Johan Østre og 4 Photo Mack blir mine klare favoritter i V5-2. Hesten viste solid starthurtighet på Klosterskogen nest sist før galoppen. Vallaken har enda ikke blitt kjørt ordentlig med fra start, og her er nok Østre sugen på å holde ute 5 Hands Up. Klarer han dette, tror jeg teten er hans. Photo Mack kan og vinne uten dette løpsopplegget. Han var strålende da han vant fra dødens på Sørlandet tredje sist. Kusken satt helt stille ned oppløpet. 6-åringen gikk et godt løp til annen bak gode Tiger Man E.P sist, og bekreftet at formen er tilstede. Soleklart førstevalg i løpet.

8 Cosmic Carpenter er bedre enn det raden tilsier. Gikk et strålende løp nest sist mot ganske så gode hester. Nå sist ble han sendt frem til dødens utenpå Eurora, noe som var altfor tøft. Hesten var sliten i siste sving og galopperte. I dag ligger det ann til at han skal få et finere opplegg, og da kan han overraske.

Denne gang med Høitomt

I V5-3 blir objektet 3 Nesfaksen. Kapasiteten til denne 6-åringen er stor. Han har dog store problemer med aksjonen og galopperer svært ofte. Vallaken årsdebuterte for en drøy uke siden, men galopperte tidlig. Etter det travet han langt bak feltet med Mellem Viking, som også hadde galoppert. Nesfaksen jogget sisterunden på 1.32,0. Høitomt har kjørt hesten en gang tidligere og det blir spennende å se hvordan en av våre beste kusker takler denne vanskelig hesten. Feilfritt tror jeg han vinner.

S.J.'s Photo-sønn i siste

Jeg tror hardt på at 8 Photolicious har en solid vinnersjanse i V5-5. Jeg mener dette er feltets beste hest. Han har fått et løp i kroppen etter en fire måneders pause. I dette løpet ble han ikke kjørt en meter med. Det var en ren gjennomkjøring, og det var null ambisjoner tilstedet. 5-åringen kom til mål med full spenst i steget og god fart. Jeg likte inntrykket veldig godt, og det så ut som en hest i form etter vinterhvile. Andreas Opheim sin traver hadde et ganske fint fjorår med syv trippelplasseringer på 15 starter. Blant seirene var det en V75-seier i Bergen, samt en V76-triumf på Bjerke. Han er bedre enn dagens motstand, men hvordan legger Gundersen opp taktikken fra dagens spor? Jeg mener han bør kjøre til og satse på teten, selv fra åttendespor. Jeg frykter dog at han tar opp og setter seg sist. Da blir det sjanseartet i Drammen, og dette er grunnen for at jeg ikke bankerspiller hesten. Klart objekt, og 8 Photolicious spilles alene i DD-spillet mot 1 Tako Ø.K i første avdeling.



