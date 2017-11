Strålende V5-lunsj på Bjerke

Vi har en helt strålende uke foran oss, og på Jarlsberg lørdag er det duket for GULLJACKPOT i V75-spillet. Det betyr DOBBEL-SJUERPOTT, og enorme kroner å spille om! Når det gjelder dagen i dag så er den meget innholdsrik, og allerede kl.11.10 blir det V5-lunsj på Bjerke. Deretter er det Halmstad sin tur kl.12.20, og her er det duket for et deilig V4-spill. Leangen byr kl.18.50 på en internasjonal V65-omgang, men dagens store høydepunkt, ja, det skjer kl.19.25. Örebro knaller nemlig til med en STOR V64-JACKPOTOMGANG, og det ligger hele 1 078 387 ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Disse mandagslunsjene på Bjerke blir stadig mer populære, og det er egentlig ikke rart. Det er nemlig flotte menyer vi får servert, og på mandag ser det igjen veldig spennende ut på forhånd. Våre litt større V5-bonger er uten bankere, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V5-1 : 5 Rigel L.B. – Er på vei mot storformen, og på Momarken sist satt den bom fast med vinnerkrefter igjen på tanken. Kan ikke få et finere løp enn dette når det gjelder motstand, og den må bare prøves her! 9 Lass Labero – Var ikke langt bak en såpass god hest som Always On Time etter pause nest sist, mens den sist var godkjent mot BETYDELIG tøffere hester enn dette. To løp i kroppen etter pause, opp med Høitomt, og på sitt beste kan den blåse ned en gjeng som dette. OBS!

V5-2 : 12 Don Anton – Har en riktig oppgave foran seg når det gjelder motstand, og selv om sporet er kaldt så skal mulighetene være fine. Gikk et solid løp etter galopp sist, og den blir gradvis bedre. MÅ MED PÅ ALT! PS. 9 Bricois Way – Dette kan være sjokket i løpet for de som leter litt på dypet. Er grunnkapabel, og den var klart bra i monte etter pause sist. Feilfritt duger den med vogn, og mot en billig gjeng er den tidlig på vår bong.

V5-3 : 9 Bom Simoni – Nå må vel det endelig være dags for denne? Den har rett og slett sett fryktelig bra ut på slutten, og vi har virkelig likt det vi har fått se. Den taktet voldsomt om etter sene luker nest sist, avsluttet strålende, og gikk pigg i mål. Nå sist langspurtet den meget solid, og igjen kom den til mål med litt krefter igjen. Går nå ned en klasse når det gjelder motstand, smygsporet passer perfekt, og blir det bare litt tempo skal mulighetene være knallgode.

V5-4 : 3 Västerbo Loire – Var meget god etter pause sist, og den lekte hjem seieren fra tet da. Tiden må sees i lys av en dårlig bane. Nå har den fått dette løpet under vesten, og det gjorde nok uansett godt. Er brennkvikk fra start, og det kan bli tet. Lykkes Herman å komme seg foran med vårt klare objekt, ja, da tror vi rett og slett at det dreier seg om en vinner. SPILLES!

V5-5 : 8 Solkongen – Er ikke å stole på, og det er heller ikke alltid den fungerer som best. Er den beste hesten i finalen, og det er snakk om en helt grei tipsener. Det er dog ikke snakk om en hest vi kan anbefale som en banker. 9 Frivoll Borken – Fungerte dårlig i de siste løpene, men har nå hatt en lengre pause, og vi regner med at den fungerer OK når man først tar den lange turen til Bjerke. Duger på fart, og smygsporet passer perfekt. OBS!