Strålende V5-omgang fra Magnor

Magnor travbane har hatt flere jevne målpasseringer etter de startet opp med totokjøringer. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspill øvrig tirsdagsmeny:



Tirsdagens travmeny er meget fin, og vi har mange fine løp å se frem i mot. Bergsåker står for dagens høydepunkt da de kjører en herlig internasjonal V75-omgang med innleveringsfrist 14:30. V4-spillet til Bergsåker starter allerede 12:45. Det er så dags for breddetrav her hjemme. Magnor har sin årlige kjøring, og tilbyr V5- og DD spill. V5-omgangen starter opp 15:50. Etter dette hopper vi rett over til vestlandet, der Forus kjører på med en finfin V65-omgang. Her er fristen for spill 18:15.

Lerum med V75-systemfullklaff på Åby 28. april

Det ble STOLPE UT for undertegnedes flate bonger denne lørdagen da Master Crowe stod alene på de. Systemene til undertegnede gjorde dog rent bord, og de satt som spikret. Folkesystemet (25 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.19 508, mediumsystemet (5 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.19 508, og det største systemet (fire andeler a Kr.2 995) betalte ut Kr.23 320,-. Godbiter som Ultra Bright (3-valg), og Ringostarr Treb (2-valg) stod begge alene i a-gruppen...

Petter med solide tips i Drammen - Kr.945 ble til Kr.20 505!

Det ble servert svært fine tips til lunsjomgangen i Drammen 28. april. Nettavisens største bong til Drammen til Kr.945 satt som et skudd og betalte tilbake flotte Kr.20 505



På Eksperten ble det også fullklaff. Før siste avdelingen sto faktisk Nettavisen igjen med 20 av de gjenværende 47 bongene. Til slutt kom fire ekspertenbonger gjennom med fem rette, og de hadde en innleveringspris fra Kr.945 (fire andeler a Kr.250/fem andeler a Kr.200) til Kr.1 800 (fire andeler a Kr.450).

Nå rettes alt fokus mot Magnor, som presenterer en fin V5-omgang. Jeg har funnet en banker, samt at det finnes flere spillbare objekter.



Montebanker på Magnor

Jeg tror veldig hardt på at 2 Elstar Rapida vinner V5-2. Vallaken etter Juliano Star viste meget god form i monteløpet på Momarken for en uke siden. Da hadde Sophia Jacobsen, som også rir hesten i dag, koblet grepet på storfavoritten The Dark Knight midt på oppløpet. Dessverre kom galoppen for Elstar Rapida sin del, og det var seieren som gikk tapt. Den normalt svært flinke rytteren Jacobsen, tok på seg skylden for galoppen. I dag er det billigere motstand og det er liten tvil om at dette er feltets beste hest. Hun var og ekstremt god tredje sist på Färjestad da hun vant etter å ha travet sisterunden i tredjespor. Takler hun dagens andrespor og traver feilfritt fra start, skal 7-åringen ta seg av dette løpet. Dagens beste banker er servert.



Pedersen kan sjokke

7 Gio Follo blir i mine øyne for lite spilt i V5-1. Hingsten innehar kapasitet til å slå dagens motstand.

Gigant Neo-sønnen har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause. Første gang ut på Jarlsberg synes jeg 8-åring gjorde et positivt inntrykk. Ble sendt i angrep på siste bortre, og fullførte sterkt til femteplassen. I Bergen sist var elendig og noe var åpenbart galt for dagen. Jeg bryr meg fint lite om den innsatsen. Formen til Pedersen-traveren er garantert bedre enn hva raden gir uttryk av. Husk på at dette er en traver som har slått hester som Gigant Invalley, Cocktail Fortuna og Urakas Gilbak. Gio Follo blir mitt objekt i innledningen.



Jeg synes at 3 Desire S.E, 4 Mymanyyouare og 8 Tiptoe også er klare garderinger. 5 Quel Bourbon er i bunn og grunn en god hest, men har ikke startet på et drøyt år.



To-hesters lås

Jeg tror det rekker veldig langt med to hester i V5-3.



Førstevalget mitt blir 3 H.C Blesen. Denne traveren har Hans Christian Holm garantert ambisjoner med i fremtiden. Bork Odin-sønnen travet 1.38,1 i prøveløpet på en fin måte. Da hesten debuterte på Klosterskogen for drøye tolv dager siden travet han tre sekunder fortere. Jeg synes inntrykket på vallaken var veldig fint og jeg likte rett og slett hesten. Skal være den klare favoritten i dette løpet utifra innsatsen han leverte sist.

Jeg spiller dog ikke uten 2 Elvin. I løpsdebuten på Momarken tredje sist møtte han på gode hester. En så god hest som Frøyu Birk var tidlig fremme utvendig for Elvin og presset opp tempo. Selv om Elvin var en 1-oddser i vinnerspillet måtte Killingmo-traveren nøye seg med femteplassen. Hesten var god på Klosterskogen i starten etter og så veldig fin ut over målgang. Seieren ble enkel tilslutt. Sist på Momarken ble det galopp, men det løpet er bare å glemme. Dette er en god hest som garantert kjemper om seieren i en feilfri utgave.



Rasken og Mathisen

Mitt klare førstevalg i V5-4 blir 6 Solberg Rasken og Kim Mathisen. 11-åringen har nå startet fire ganger etter en pause på ni måneder.

Han gikk fint første gang ut etter pause mot hester som Kjempen, Vill Solen og Spik på Biri. Gangen etter på Biri fulgte Solberg Rasken opp med seier. Nest sist på Sørlandet var hesten ute i et V75-løp. Det ble ingen suksess. Kusken satt inn angripet altfor tidlig med Solberg Rasken, som må ha et løp i rygger i det lengste. Lome Elden-sønnen kom så ut på Bjerke sist. Innsatsen var femstjerners til andreplassen bak Valle Mattis. Jeg likte virkelig inntrykket på Solberg Rasken. Med en lignende innsats i dag tror jeg han vinner dette løpet. Dette blir min DD-banker for dagen.



Seieren kan komme nå

8 Torderud Stjernen er spennende i V5-5, og det blir mitt klare førstevalg. Hesten kom tilbake etter syv måneders pause på Bjerke for en drøy uke siden. Insatsen var strålende, hvertfall med tanke på den lange pausen. Kusk Gundersen kjørte den dagen innvendig med Torderud Stjernen. Åpningen kom ut mot oppløpet og spurten hesten leverte var fin. I dag er Mørtvedt Jerkeld-sønnen garantert forbedret. Skal være førstevalget i løpet.

4 Troll Ess var veldig positiv på Bergsåker i sin siste start. 8-åringen hadde full fart over målstreken, og det var ganske gode konkurrenter i mot. Troll Ess står veldig fint til på strek i dag. Må få plass på alt av forslag.