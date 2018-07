Østre kjører lunsjbankeren i Drammen

Førsteslåtten er en herlig traver med fin utstråling. Han har meget god vinnersjanse i dagens lunsj. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips: Denne kampen taper ikke Molde

V4 Lunsj: Spennende lunsjomgang fra Sverige

V65 Øvrevoll: Fantastisk V65-omgang med et gedigent potensial

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

Vi innleder faktisk dagen i dag på samme måte som gårsdagen. Det er nemlig nok en lunsj fra sommerbanen Karlshamn. For å delta i den internasjonale V4-omgangen må du spille innen 12:20. Deretter går vi rett over til Drammen, der det serveres en veldig spennende V5-lunsj. Her er fristen 13:40. Til kvelds får vi servert både galopp og trav. Bergen har ansvar for travet, mens Øvrevoll kjører på med en herlig V65-omgang, med start 19:30. I Bergen må bongene være levert innen 18:55.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Sjekk ut følgende V5-analyser i Drammen:

V5-1: Her kommer dagens beste banker ut. Og det er 7 Førsteslåtten. Og bankerspille 3-åringer som kun har gjort fire starter i karrieren innebærer en viss risiko. Men det er ikke flust av bankeralternativer i denne omgangen, og Førsteslåtten har vist seg veldig travsikker så langt. Jeg tror han løser dagens oppgave på en finfin måte. Hvilken utvikling Slåttodin-sønnen har hatt den siste tiden. Han var veldig god på Jarlsberg nest sist, og holdt unna for Trø Ennius. Sistnevnte som var hardt betrodd i gårsdagens V76-omgang på Bjerke. Førsteslåtten og Ole Johan Østre tok så turen til Hagmyren for drøye to uker siden. Der var hesten enorm. Etter en meget morsk sisterunde vant hesten veldig enkelt. Inntrykket på 3-åringen ned oppløpet var rålekkert. Sisterunden ble klokket til en høy 27-tid. Jeg tror 7 Førsteslåtten er klart bedre enn sine konkurrenter, og vinner V5-1.

Den klare hovedopponenten er 4 Borkflya. Denne er god, men galopperer hele tiden. Det er nesten ikke mulig å få denne feilfritt rundt, og slår ikke min banker med en galopp.

V5-2: Hesten jeg vil trekke frem her er 6 S.K`s Bukafalos. Undertegnede har snakket varmt om denne traveren også tidligere. Dagens form er veldig god, og dagens motstand er han fullt på høyde med. Trolig er han feltets mest kapable. Nå sist på Sørlandet for drøye to uker siden gikk hingsten veldig sterkt. Han galopperte stort på startsiden, men opphentingen var av beste merke til tredjeplassen. Jeg likte virkelig innsatsen. Han var og god nest sist, men da slet han med aksjonen. Særlig rundt den siste svingen. Dag Sveinung Dalen fikk ikke kjørt for fullt. Kapasitet er det massevis av i denne traveren. Prins Juventus-sønnen står perfekt inne i dagens løp, og jeg mener dette er en god favoritt.

V5-3: Favoritten til salen i dette løpet blir 5 Solkongen. Denne hesten skal med på mine forslag, men blir neppe min favoritt. Solkongen har ikke imponert voldsomt den siste tiden, men kan selvfølgelig bedre.

4 Lome Frikk skal jeg ha med på alt av forslag. H.G Balder-sønnen imponerte meg kraftig sist på Bjerke. Det etter å ha vært borte fra løpsbanen i litt under to måneder. 7-åringen blåste til tet, og viste ekstrem starthurtighet. Etter å ha åpnet den første 500-meteren på 25,9 fikk han gode Spydoman Ø.K opp til seg. Tempo vedvarte, og Lome Frikk fullførte strålende med tanke på dette. Selv om det kun ble en fjerdeplass, var han bare en lengde bak seieren. Om hesten hadde hatt litt bedre form kunne han vunnet. Dette er en hest som skal ha fine penger å hente fremover. Velkjørte Erlend Rennesvik setter seg opp som kusk i dag, og det er neppe noe minus. Jeg håper sistnevnte kjører, og ikke slipper teten til favoritten Solkongen. Motivert tipsener dette!

V5-4: Jeg mener 6 Nico Lane er en god favoritt i den fjerde avdelingen. Vallaken viste veldig god form nest sist på Bjerke. Da ble det full ladding fra åttendespor, og havnet derfor i dødens. Derfra gjorde hesten en meget positiv figur til fjerdeplassen. Det er ingen enkel oppgave å trave utvendig for Bandit A.P. Nico Lane så faktisk ut til å gå mot andreplassen i den siste svingen, men det tok som ventet litt i mot over oppløpet. Nå sist på jarlsberg spurtet hesten svært godt til andreplassen. Det var nok et herlig forminntrykk. Dagens motstand er svak. 6 Nico Lane har gode vinnersjanser i dette løpet, og det blir min DD-banker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V5-5: 7 Tracy Kronos er slik jeg ser det feltets beste hest. Formen er mye bedre enn hva raden viser. Nest sist på Bjerke satset Vidar Hop innvendig med hesten, og det endte opp med at de satt hermetisk fast. Hesten så veldig fin ut. Nå sist galopperer hesten bort en andreplass i den siste svingen. Han hadde nok neppe slått Falcon Dragon. Dette er en traver som holder V75/ V76-klasse. Det har han vist flere ganger. Litt utur, og noen galopper har ødelagt litt for hesten den siste tiden. Vi tror Raja Mirchi-sønnen får vist hvor god han er i morgen. Klart førstevalg for meg.