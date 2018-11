Suksessen fortsetter for Carlos Lopez

Carlos Lopez er i storform og vant fire løp på Jägersro onsdag. Torsdag skal han ha toppsjanse med Asaks Ambition i V5-5/V4-3 på Øvevoll. Her ser vi Asaks Ambition vinne løp sammen med Lopez på nettopp Øvrevoll. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er på god vei mot lørdagens enorme V75-omgang på Bjerke der det altså er internasjonal V75-omgang og ca 60 millioner i den totale premiepotten. Før den tid skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik torsdag. Denne innledes med V4-lunsj fra Bollnäs, før Jarlsberg overtar med V5-lunsj tidlig på ettermiddagen. Øvrevoll kjører så igang sitt ettermiddagsstevne med både V5 og V4 på menyen. Og til kvelden blir det så V65 på Bergen travpark og V64 fra Åby.

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Øvrevoll, der det er både V4 og V5 på menyen. V4 startet først med spillestopp kl 12.20, mens V5-omgangen som består av helt egne løp innledes kl 13.56. Nettavisens galoppeksperter hadde en strålende oktober og har også innledet november. Forrige uke ble det strålende gevinster på Jägersro, Bro Park og Øvrevoll og selv om det ikke ble allverdens til utbetaling på Jägersro onsdag, ble det likevel bra med gevinster.

7. valg som favoritt i V4-2 på Jägersro i V4 onsdag 14. november

V4-utbetalingen på Jägersro denne onsdagen landet på beskjedne 1 328 kr. Våre galoppeksperters V4-forslag på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt som støpt. Skrellen kom i V4-2 der 7. valget 4 My Nephew vant. Denne stod først på ranken på våre tips.

Fin V4-gevinst på Øvrevoll torsdag 8. november

Nettavisens galoppeksperter sitt V4-forslag med innl.pris på kr 960 satt som støpt denne torsdagen. Den favorittfrie rekken betalte tilbake pene 3 872 kr.

Kr 144 ble til 3 872 kr i V5 på Bro Park onsdag 7. november

Til tross for en strålende rank med førstevalg på 5 Masumi i V4-3 (4. valg i spillet) og 3. valg på 14 Heart Man i V4-4 (6. valg i spillet), kom vi ikke i land i V4-spillet denne onsdagen, da vi gikk tynt i V4-2. Men i V5-spillet ble det storeslem. Det aller minste V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 144) satt som det skulle og betalte tilbake meget flotte 3 872 kr.

Over 100 000 kr tilbake i V5-spillet på Jägersro søndag 4. november

Det ble aldeles ikke lettløst i V5-spillet på Jägersro søndag. Men Nettavisens galoppeksperter fanget storoutsideren 6 Leo The Lion (6. valg i spillet og markert på 3 prosent) på kun tre hester på sitt største V5-forslag (innl.pris kr 1 944) i V5-3. Ingen favoritt vant og V5-utbetalingen stoppet på storfine 25 864 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500, samt et systemspill med fire andeler a kr 750.

Suksess også i V4-spillet på Jägersro søndag 4. november

Det ble ikke like stor utbetaling i V4-spillet. Men folkebankeren 3 Angel Love måtte nøye seg med 2. plass i V4-2 og her vant nestfavoritten 4 Marta. Den var med på V4-forslaget med innl.pris kr 924 og det forslaget satt som støpt og betalte tilbake pene 3 104 kr.

Solid systemklaff i V5 på Øvrevoll torsdag 1. november

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll denne torsdagen til tross for at to førstevalg vant. Vårt V5-system med fire andeler a kr 750 fortsetter å fange gode gevinster. 15 749 kr ble utbetalingen nå.

Dobbel V5-utbetaling i V4 på Øvrevoll 1. november

Vi måtte dessverre opp på vårt største V4-forslag (innl.pris kr 1848 kr) for å fange dønn sistevalget 5 Princess Jessica i V4-1. Og grunnet strykning i V4-4, fikk vi to ganger V4 på dette forslaget og flotte 10 208 kr i utbetaling.

Solid V4-utbetaling på Bro Park onsdag 31. oktober

Med dobbeltbanker i V4-4 på hestene 1 Showy Shaun og nestfavoritten 10 Dapple (der sistnevnte vant), ble det flott klaff for våre galoppeksperters V4-forslag med innl. pris på kr 1 344 . Ingen favoritter vant og V4-utbetalingen landet på pene 8 038 kr.

Deilig systemklaff i V5 på Øvrevoll torsdag 25. oktober

Det ble ikke lettløst i V5-spillet på Øvrevoll denne torsdagen. Men på Eksperten og systemspillet med fire andeler a kr 750 ble det fulltreff. V5-utbetalingen landet på solide 11 146 kr.

Femsifret utbetaling for det største V4-forslaget 25. oktober

Heller ikke i V4-spillet ble det lettløst. 10. valget 8 King Curtis var den som bidro mest da denne vant V4-4. Nettavisens største V4-forslag med innl. pris kr 1 848, hadde dog alle i V4-4 og ble belønnet med flotte 11 069 kr i V4-utbetaling.

Bra suksess i V5 på Jägersro onsdag 24. oktober

Nettavisens 432-rekkers V5-forslag satt rett inn på Jägersro. V5-utbetalingen landet på hyggelige 2 478 kr.



Flotte gevinster på Bro Park søndag 21. oktober

Nettavisens galoppeksperter fortsetter å levere solide tips. Under V4-omgangen på Bro Park søndag, ble det fullklaff for V4-forslaget med innl.pris kr 936. V4-utbetalingen endte på flotte 6 721 kr.

Systemklaff i V5-spillet på Øvrevoll 17. oktober

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll onsdag. Ingen favoritter vant. Vårt V5-system på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt dog klokkerent og V5-utbetalingen landet på flotte 26 594 kr. I V4-spillet ble det klaff for forslaget med innl.pris kr 882. V4-utbetalingen stoppet på 3 192 kr.

Reprise for Ambition?

5 Asaks Ambition i V5-5/V4-3/DD-1 blir vårt holdepunkt på Øvrevoll torsdag. De som ser verst ut i mot, var klart slått forrige gang av vår favoritt. Faremomentet blir hvis det går alt for fort fremme, men det kan virke som om løpet vil gå litt som sist torsdag. Da ledet hoppa, som trenes av Jan Tønnesen i Sørum på Romerike. Sist red Carlos Lopez, og det gjør årets champion også nå. Formen beviste Carlos med fire seire på Jägersro onsdag. Siden de øvrige løpene er vanskelige å løse, så bankerspiller vi 5 Asaks Ambition både i V5-5, i V4-3 og i DD-spillet.



Vrient ellers

De øvrige løpene ser svært åpne ut, og særlig synes vi V5-2 og V5-4/V4-2 er av det åpne slaget. Heller ikke V4-finalen er så alt for lett, så det kan fort bli en ok utbetaling selv om vår favoritt skulle innfri. I V5-3/V4-1, som er et løp for norskoppdrettede hester, møter treåringene 4 Crossroad Blues og 1 New Man eldre konkurrenter. Mens ungdommen slet med å vinne slike løp midt på sommeren, skjer det langt oftere på høstparten.

