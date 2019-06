Svein Ove Wassberg bestemmer V5-utbetalingen i Bergen

Svein Ove Wassberg og Silversmith A.C.. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En svært innholdsrik torsdag venter for vi som elsker å spille på trav og galopp. Lindesberg er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20, før vi tar turen til Bergen kl.13.40. I Bergen denne torsdagen blir det både V5 + V4. Bro Park står for galoppen, og også her blir det både V5 + V4, men da med start kl.18.00. Klosterskogen knaller så til med en herlig V65-omgang kl.18.55, før Åby avrunder torsdagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Strålende OGP-søndag for våre kunder!

Kurt Leirvåg serverte meget sterke tips 9. juni, og det ble en solid opptur i flere av spillformene. Vårt største V75-system med en innleveringspris på Kr.6 000 (fire andeler a Kr.1 500) satt som spikret og betalte ut knallfine Kr.80 139,-.

I V4-spillet så ble det fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut Kr.2 119,-.

I V5-spillet ble det også fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut knallfine Kr.9 023,-.



Bergen Travpark står for dagens norske lunsj, og det er ganske bra kvalitet på løpene. Våre litt større bonger er uten banker, og vi jakter tusenlappene med følgende snadder:



V5-1 : 5 Garfieldz Prinze – Gikk fullt godkjent i kulissene på Jarlsberg sist (12,9 s 300m), og formen er nok ikke så verst. Var brenngod når den vant et tilsvarende løp som dette fjerde sist, og viser den slike takter her blir den vrien å ha med å gjøre igjen. Settes knepent foran 8 Conquestador BR.

V5-2 : 6 Gomnes Faks – Er den beste hesten her, og leverer denne bare som den skal etter sitt opphold, ja, da tror vi ikke den taper. Har dog slitt mye mer i år kontra i fjor, og det er derfor ikke snakk om noe annet enn en tipsener. Plasseres foran 2 V.G. Prinsen. PS. 3 Stjerne Tore er kastrert siden sist, og etter kun en liten pause så burde kanskje den trenge et løp før den finner litt form igjen. Vi ranker derfor den litt ut.

V5-3 : 10 Kolbu Kniksen – Har vært helt strålende etter den kom hjem til eier, og den imponerte oss sist med en overlegen seier. Har utrolig mye inne, og fortsetter den å levere på sitt beste så tror vi at ingen i Bergen er bedre enn den i dette grunnlaget. Står dessuten i et perfekt spor, og kan komme fykende direkte. Motivert favoritt i et ellers småskummelt løp.

V5-4 : 9 Silversmith A.C. – Var ordentlig god etter pause sist, og lekte altså med en såpass kapabel hest som Matchplay S.S. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, og den har normalt en stor sjanse. Soleklar favoritt, og en banker for de som vil gå tynt. Vi dobler dog opp de litt større bongene med 3 Chris K. som er MILEVIS bedre enn raden, og som dessuten har en veldig bra kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto.

V5-5 : 7 Valle Max – Kan være et litt artig langskudd i finalen. Var altfor tøft ute i sitt siste løp, og fikk naturligvis ikke med utfallet å gjøre der. Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og finner den bare litt form igjen, ja, da står den ikke tilbake for en av disse. Det er nå denne skal spilles, i dønn riktige omgivelser, og vi roper et varsko!