Svært spennende V5-omgang i Drammen

Åsbjørn Tengsareid og S.M.K. Silvousplait. Torsdag kommer de ut i Drammen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Nytt fra fra august er at Amedia overtar travsendingene til VG, og det betyr at sendingene vil være mulige å få tilgang til for Nettavisens lesere og Amedias digitale abonnenter i 73 ulike aviser/nettaviser. Dermed får du enormt mye god travsport servert live på nettavisen.no i årene fremover.



Les mer om hvordan du får sett V75 direkte på Nettavisen og Amedias aviser her!

Den største V75-uken i historien venter, og her er det bare å sette av lørdagen først som sist. Multijackpot på helt elleville 63 886 596, og den kan få ytterligere påfyll i løpet av uken. Vi snakker altså om TIDENES V75-POTT den 24. august! Sjekk ut følgende:

Torsdag: V75 på Bjerke. Her kan du vinne 15 millioner!

Fredag: V75 fra Sverige og Bergsåker. Her kan du vinne 6 millioner!

Lørdag: V75 fra Sverige og Bergsåker. Grand Finale av V75-sommerbonanzaen. Her er det altså MINIMUM 63,8 millioner i jackpot! Du kan vinne 95 millioner!

Det er ikke enkelt å være spiller i Drammen denne torsdagen, og dette er en V5-omgang som fort kan gi enormt godt betalt. Vi prøver oss uten banker på de litt større bongene, og spiller dessuten med småfrekke bonger. Ta rygg på følgende:



V5-1 : 2 Noble Dancer – Var svak fra rygg leder sist, men kommer nå ut etter en knapp mnd pause, og er fikset på i oppholdet. Har et gaveløp foran seg i lunsjen, og normalt skal dette dreie seg om tet og slutt. Veldig motivert favoritt som skal stå først på ranken.

V5-2 : 3 Tin Indi – Slike løp som dette hører ikke til i et V5-spill, og her anbefaler vi deg å sjekke ut varmingen før du leverer. Hesten vi plasserer først skal kunne ned mot 35, den skal ha fin fart i kroppen sin, og står dessuten i et bra spor. Å være med i fremste rekke i løp hvor galoppene vil hagle er heller aldri feil. Plasseres knepent først.

V5-3 : 6 S.M.K. Silvousplait – Er BEST, og den blir kolossalt hardt betrodd etter flere fine løp på slutten. Vi setter den først på ranken, men dette er en hest vi virkelig vegrer oss mot å banke som en superfavoritt. Har det nemlig med å røre det til for seg, og det er en hest man heller skal jakte når den er undervurdert. Skal naturligvis stå først på ranken, men den står ikke helt alene på de litt større bongene hos oss…

V5-4 : 14 Kaptein Kuling – Floppet som en 1,5 oddser for ikke mange dagene siden, og den var under pari da. Det kan dog bare ha vært en dårlig dag, og er den tilbake på sitt beste så jogger den normalt enkelt rundt en gjeng som dette. Er BETYDELIG billigere ute nå, og den settes småfrekt først.

V5-5 : Happy – Er ingen stjerne, men den kommer ut etter pause, og debuterer for Tor Olaf Halle. Det er nok for at vi skal hoppe litt ekstra i stolen. På Jarlsberg i fjor sommer ble den tredje på 13,5/1600ma i et løp som Spiderman T.G. vant… Er normalt god nok i et løp som dette, og Halle er fakta skikkelig opp på sin springer. TAS MED PÅ ALT!