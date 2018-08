Tetbankeren overlegen i Drammen

Precious To Me er en finfin traver, og skal regnes med fin vinnersjanse i den fjerde avdelingen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

En svært innholdsrik torsdag venter for vi som elsker å spille på trav og galopp. Moroa er i gang fra Sverige kl.12.20, og her blir det som vanlig V4. Løpene kommer fra Örebro. Drammen står for den norske V5-lunsjen, og V5-1 begynner kl.13.40. Videre skal vi til Skien og Klosterskogen. Her begynner V65-1 kl.18.55. Høydepunktet kommer fra Øvrevoll, og her venter altså en SVÆRT SPENNENDE INTERNASJONAL V65-JACKPOTOMGANG. Kr.296 727 ligger ekstra i sekserpotten, og løpene er i gang kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-fest med Lerum og Snoken 12. august

Tipsene satt meget bra til Dannero denne søndagen, og det ble fullklaff på en rekke av våre V75-bonger på Eksperten. Lerums største V75-forslag på Nettavisen (Kr.1 920) suste inn, og betalte ut meget solide Kr.17 689,-.

På Eksperten ble det fulklklaff for FEM av Lerum sine bonger, og prisen på disse var fra Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200) til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000). Disse bongene betalte ut fra Kr.17 689 til Kr.18 076,-. Vår samarbeidspartner, SNOKEN, traff på fire bonger i samme omgang, og disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200). Disse bongene betalte ut fra Kr.18 205 til Kr.18 334,-.

Lerum hadde også KNALLSTERKE bonger i V5-spillet denne dagen! Nettavisens minste V5-bong på Kr.144 betalte ut herlige Kr.7 876,-

Superklaff på Biri 10. august - Kr.1920 ble til Kr.49 225!

Petter Kristiansen tok virkelig for seg på Biri denne fredagen. Det ble en ganske vanskelig rekke ved mjøsas bredd, men vår største bong (Kr.1 920) satt klokkerent. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.49 225,-.

På Eksperten var det hele fem bonger som fikk seks rette, og de bongene så ut som følger:

* En bong a Kr.2 000 (seks andeler a Kr.332) betalte ut kr 49 225,-.

* Tre bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut kr 49 225,-.

* En bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut kr49 225,-

I tillegg til dette satt V5-forslaget vårt på kr 480 som det skulle, og det betalte ut meget fine kr 3 681.

Heretter skal det kun dreie seg om lunsjomgangen i Drammen. Sjekk ut følgende V5-analyser:

V5-4: 4 Precious To Me. Dette blir dagens beste banker. Denne hoppa er i veldig fin form, og i et slikt kleint løp som dagens duger hesten veldig langt. Nest sist spurtet hoppa strålende til andreplassen bak gode Global Skipper. Slo da en hest som Xita Lavec ganske greit da. Hoppa kom så ut i et ganske tøft V75-løp nå sist. Hun forsvarte førstesporet veldig enkelt, og ble satset med i tet. Jeg synes hun holdt positivt, selv om hun ble veldig sliten siste 100 metrene. I dag er det sprint, og klart svakere motstand enn i løpet på Bjerke sist. Det er en meget god tetsjanse for hoppa her. Vel i tet så mener jeg dette skal dreie seg om en stor vinnersjanse. Banker i både V5 og DD-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V5-1: 8 Millrookie. Den første avdelingen er en jevn avdeling, der få av hestene har imponert voldsomt den siste tiden. Hesten jeg velger å trekke frem, 8 Millrookie, har skiftet trenger og kommer tilbake etter over et halvt års pause. Det finner jeg spennende. Den nye treneren er Jan-Arne Raab, og denne mannen er dyktig. Millrookie har gjort flere fine løp i karrieren, og har styrken som sin fremste egenskap. Han har dog ikke fått ting til å stemme så langt, men jeg håper hesten er forbedret til dagens start. Da skal denne regnes veldig tidlig. Det er heller ikke et minus at en av norges aller beste kusker sitter i sulkyen, nemlig Vidar Hop.

V5-2: 7 S.K.'s Bukefalos. Denne dro undertegnede kraftig frem foran hans forrige start i nettop Drammen. Også det under et lunsjstevne. Hesten presterte nemlig svært godt nest sist på Sørlandet etter stor galopp. Nå sist i Drammen synes jeg hesten virkelig leverte varene på nytt. Hingsten fikk et fint løp, men så veldig fin ut oppløpet. 5-åringen rakk akkurat ikke frem til Nito Blesen. Det virker som hesten blir bedre for hver start, og dagens konkurrenter er neppe noe bedre enn i løpet sist. Hesten har en hyggelig vinnersjanse her.

Jeg kommer ikke til å slippe 3 Borkflya helt enda. Denne har veldig høy kapasitet, men virker umulig å få inn. En eller annen dag kommer hoppa først øver mållinjen, for uten galopp er hun veldig god.

V5-3: 1 T.H Thermina. Jeg har ventet på at denne skal komme ut i løp. Hoppa debuterer nemlig for sin nye trener Heidi Moen denne torsdagen, og dette finner jeg rett og slett veldig spennende. Sistnevnte ligger litt lavt med hesten første gang ut, men selv med et ryggløp tror jeg hesten kan vinne. Hoppa har veldig fin toppfart i kroppen, men har ikke vært godt nok trent mens hun stod oppstallet i Bergen. Jeg håper Heidi Moen og miljøskifte gjør at hesten hevder seg. Nevnte Moen har jo blant annet gjort Valle Mattis til en seiersvant hest den siste tiden. Og det fra å være en hest som sjeldent vant løp. 1 T.H Thermina blir veldig spennende å se i dette løpet, og om hesten er slik jeg tror, så skal favoritten 7 Gomnes Hans T få slite med å hente tyve meter tillegg.

V5-5: 2 Showme D'Light. Denne er veldig rask bak bilen, og tar normalt tet i dette løpet. På en sprint så må vel denne blir kjørt foran? Hvis ikke blir det rygg leder. Jeg håper dog Kolle junior satser friskt. Vallaken kom tilbake etter en fire måneders pause nå sist. Kusken satset egentlig ingenting med hesten fra start, og det ble dødens underveis. Første gang ut etter pause ble hesten sliten etter å måtte trave store deler av løpet i dødens. Dette er en traver som er best på dagens sprintdistanse. Regnes som et frekt objekt!

3 King Senator og 9 St. Michael Decoy er to hester som skal på alt av forslag. To gode hester som begge skal være i fin form dette.