Topplunsj på Bjerke

Tiger Man E.P. (4) og kusk Vidar Hop. Torsdag kommer de ut på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Torsdagene er som vanlig særdeles innholdsrike, og igjen har vi en torsdag hvor det er mye å glede seg til. Fra og med denne torsdagen har vi utvidet vår travredaksjon med et nytt medlem, og har altså knyttet til oss en knakende dyktig trønder i Inge Grytbak. Han har ansvaret for to baner denne torsdagen, og det er V4-lunsjen til Romme kl.12.20 samt V64-omgangen fra Boden kl.19.30. Undertegnede tar seg av de to andre banene, og det dreier seg om V5-omgangen på Bjerke kl.13.40 samt V65-omgangen i Bergen kl.18.55.



Det store HØYDEPUNKTET denne uken skjer på Färjestad lørdag hvor det altså er duket for en SAFTIG V75-OMGANG MED GIGAPOTT! Her kan du vinne enorme 24 millioner, og våre oppdaterte tips blir lagt ut fredag ettermiddag.

Bjerke disker opp med en superfin lunsjomgang torsdag, og vi har som vanlig jobbet godt i arkivene for å hjelpe deg til lukene. Spesielt i DD-løpene byr vi på mye snadder, og den infoen vil du ikke gå glipp av. Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V5-1 : 1 Tiger Man EP – Var svært opplagt når den vant sikkert fra dødens nest sist. Nå sist ble det galopp i tet, men siden gikk den et fullt godkjent løp i kulissene. Torsdag er Vidar Hop tilbake i «jolla», og det er trossalt han som kjenner denne best. Følger bilen fra start, den møter dønn riktig motstand, og dette må dreie seg om en stor sjanse. VI TROR HARDT PÅ TET OG SLUTT!

V5-2 : 6 Sabrina Frecel – Var klink overlegen i debuten, og imponerte da. Oppfører den seg slik igjen så taper den ikke et løp som dette. Det vi ikke liker er at det er snakk om en helt fersk 3-åring, og vi stoler aldri fullt ut på så ferske hopper som dette. Motivert, men vi tør altså ikke å gå ALL IN.

V5-3 : 4 Enjoy’s Top Gun – Var strålende opplagt når den vant på 16,4/2140ma tredje sist, og leverer den noe tilsvarende takter her, ja, da har den en stor sjanse mot en billig gjeng. Klar tipsener i et ellers ganske dårlig løp.

V5-4 : 2 Kinda Like’em – Denne imponerte oss VELDIG i oppvarming før løpene på Bjerke sist, og vi likte den særdeles skarpt. I selve løpet ble den aldri kjørt med, og satt bom fast som PIGG i kulissene. Virker å være under en strålende utvikling, og den MÅ passes! 4 Excellent Maltin – Var ute i det samme løpet sist, og også denne varslet vinnerform. Satt bom fast som helpigg i målgangen, og skal naturligvis med på alt nå.

V5-5 : 11 Glazier’s Support – Utgangsposisjonen er naturligvis ikke den beste, men denne har sett veldig formsterk ut på slutten, og skal passes med tempo. Debuterte for Brenne nest sist, og ble sittende bom fast. Det samme skjedde sist. Her er det egentlig overkommelig i mot, og den blir skummel om det bare blir litt tempo. OBS! 10 Upstart At Home – Er det fin grunnkapasitet i, og husk på at vi her snakker om en hest som ble treer i et steintøft V75-løp på Forus 9. februar 2019. Kommer nå ut etter pause, den er kommet inn på stallen til Kvasnes, og er verdt litt oppmerksomhet i debuten for henne. OBS!