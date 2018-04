Toppobjekter funnet til lunsjomgangen på Bjerke

Galopplystne Bleikli Odin er aktuell i dagens lunsjomgang på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Torsdagen innleder av tidlig lunsj på Bjerke, og her må alle V5-bonger være levert før 11:30. Bjerke byr også på dagens dobbel. Etter dette går vi rett over til en internasjonal V4-omgang i Årjäng, og her stiller det svært mange norske hester til start. Innlevering av V4-bongene må være gjort innen 12:45. I kveld er det Bergen som står for V65-omgangen. Bergenserne serverer en meget fin omgang. Fristen er som vanlig 18:55. Ikke nok med dette, Øvrevoll kjører nemlig V4- og V5 spill i kveld. Frist for V5-spill er 19:30, mens V4 må inn i lukene før 20:20.

Da er det dags for å ta dere gjennom lunsjomgangen fra hovedstaden. Bankeren var totalt forvandlet sist og så rå ut. Den skal vinne dagens løp. Dagens beste objekt kommer ut i avslutningen.

Storfavoritt i innledningen

Dagens største favoritt kommer ut i V5-1, og det er snakk om fire år gamle 1 Next Game. Hesten var ekstremt mye forbedret på Momarken sist. Da bare klemte Rennesvik til og kjørte seg til tet etter 5-600 meter. Første 1000 meteren ble passert på en 12-tid. Allikevel sprintet han unna og vant enkelt på en sterk tid. En slik innsats er det selvfølgelig ingen i dagens felt som kan kopiere. Både tredje sist og nest sist skuffet han stort. Særlig nest sist på Bjerke. Da fikk han et fint løp, men når Stensen satt inn angrepet rundt den siste svingen, ga hesten seg fullstendig og skuffet stort. Minuset foran dagens start er at han ikke har en seier på Bjerke på fem starter. Mens på Momarken har han to seire på tre starter. I løpet på Bjerke tredje sist er han kun en lengde foran 7 Super Talisman i mål. Det er altså så dårlig motstand i dette løpet, at tross minuset med Bjerkebanen, går jeg all in. Wolden-traveren gikk skoløs sist, og gjør trolig det samme i dag. Han må trolig være 30-40 meter dårligere enn hva han var på Momarken sist for å tape dette løpet. 1 Next Game tar tet og skal vinne dette løpet.



Hop i andre?

Hesten jeg tror mest på i V5-2 er 4 Roi Du Monde. Olimede-sønnen klarte ikke slå Katie Mae i debuten på Bjerke tredje sist. Da ble 5-åringen kusket av Ernestas Tijunelis. I dag er det proffkusk Vidar Hop som kusker. Dette gjør hesten mye bedre. Jeg synes hingsten har utviklet seg fint med de tre løpene han har gått. Han var meget postitiv i Årjäng nå sist, og kom til mål med full fart og krefter spart. Inntrykket var rett og slett strålende over mål. Med det løpet friskt i minnet og hvordan dagens spor er utdelt, rangerer jeg hesten foran 8 Katie Mae (som er et klart andrevalg) 4 Roi Du Monde blir det klare objektet mitt.



Odin og Høitomt

I V5-3 kommer 5 Mo Line til å bli stor favoritt. Jeg synes ikke sistnevnte har imponert så mye at det er en banker.

1 Bleikli Odin er spennende foran dagens løp. Går han i trav tror jeg han leder dette løpet veldig lenge. Dette er en traver som sliter med å holde seg til trav, men de gangene han unngår galoppen er det en god sprinter. Femte sist tapte han kun for Rådim Faksen, som er en god traver. Mens sjette sist så vant han på en fin måte og slo hester som Daragon, Alonso O.R og Jæger N.A. I november var hesten tyve meter bedre enn kapasitethesten Solva i et løp på Jarlsberg. I dag kusker Eirik Høitomt 7-åringen, og det er første gang. Jeg håper han går i trav for da mener jeg Odins Kjempe-sønnen har en fin vinnersjanse. Et hett objekt!

4 Tronmar må og regnes her. Hesten til Trond Hanestad har ikke startet på hele ni måneder, men har møtt på bedre hester enn dagens tidligere.



Formen fortsatt god

Jeg mener bestemt at 7 Solstad Stjernen er vel så god som både 1 Spiklasse og 2 T. B`s Trøllgutt. Rennesvik-traveren er i god form for tiden. Han var strålende i seiersløpet i Bergen tredje sist. Det V75-løpet ble vunnet på enklest mulig måte. Nest sist på Jarlsberg ble Wik Stjernen-sønnen kjørt på sikkerhet stort sett hele løpet. Det endte med enkel seier. Den dagen tror jeg Solstad Stjernen kunne ha travet langt nede på 26-tallet om kusken hadde ønsket dette. Vallaken er en 10-prosenter i morgentimene, men blir nok mer spilt. Som et tredjevalg finner jeg uansett hesten som veldig spillbar i V5-4. Motivert tipsener!



Solerg på en danske

7 Wozniacki D.K blir det klare objektet i V5-5. Hoppa har nå fått fire løp i kroppen etter et års pause. Jeg synes hun har vært positiv. Tredje sist hang hun meget sterkt med fra lederryggen på S.M.K Smashing og ble annen. Var for dagen klart foran 3 Bertoni da. Sistnevnte er spillfavoritt tidlig torsdags morgen. Jeg synes Wozniacki var meget positiv på Biri i sin siste start. Ble kjørt passivt og satt innvendig underveis. 7-åringen satt fast i det lengste og så bra ut over mål. Dette er ingen kanon, men dette løpet er så svakt, og selv uten seier på de siste 14 starter, tror jeg Wozniacki har en fin vinnersjanse i dag. Dette objektet blir prøvd som en frekk DD-banker.



