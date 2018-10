V5-lunsj med Atle Solhus som nøkkelkusk

Leonardo Di’vici og Atle Solhus er Nettavisens banker til torsdagens lunsj-V5. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En herlig torsdag står foran oss og det er mye vi skal gjennom denne torsdagen. Spillemessig er det selvsagt den doble jackpotomgangen i V64-spillet i Gävle som er størst. Voldsomme 3 982 755 SEK venter ekstra i sekserpotten. I tillegg er det også stor jackpotomgang i V65 på Klosterskogen. Her er det 373 240 kr ekstra i sekserpotten. Men før disse kveldsstevnene, skal vi gjennom både V4-lunsj på Mantorp og V5-lunsj på Leangen. I tillegg er det ettermiddagsløp på Øvrevoll og der er det både V5 og V5 på plakaten.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om torsdagens V5-lunsj på Leangen. Leangen er som kjent undertegnedes store favorittbane. Forrige mandag var det dobbel jackpot på Leangen og atter en gang traff jeg flott med tipsene, slik jeg har gjort flere ganger den siste tiden.

Sportslig er det naturligvis middels klasse på V5-løpene denne torsdagen, men spillemessig er det nok å ta tak i. Etter litt grublerier, endte jeg opp med min V5-banker i V5-5.

Solhus fireåring er en vinner?

Det handler om 1 Leonardo Di'Vici og Atle Solhus. V5-5 er en såkalt sportrapp og det innebærer at hesten med minst grunnlag tildeles det beste startsporet, mens hesten med høyest grunnlag tildeles til det dårligste sporet. Med tanke på at Leonardo Di'Vici står i spor en, så betyr det at vallaken har tjent minst penger i løpet. Likevel har jeg veldig god tro på seier. I sitt siste løp stod Leonardo Di'Vici på strek, men Solhus valgte likevel å slippe teten til 20-metershesten K.L.M. Jumbo Jet etter 500 meter. Det ble også hestens bane, da K.L.M. Jumbo Jet var sluttkjørt allerede på siste bortre. Leonardo Di'Vici fikk luken sin sent, men hadde nok kunnet utfordre seiersmaskinen Creek's Superline med tidligere åpning. Det skal være bra tetsjanse for vallaken torsdag og jeg setter klutene til og lanserer 1 Leonardo Di'Vici i V5-5 og spiller også hesten banker i DD-spillet.



Rundhaug slipper ikke nå?

Jeg hadde god feeling for at 1 Vacation Queen kunne lede V65-2 hele veien under den store jackpotomgangen på Leangen forrige mandag. Men vel i tet valgte kusk Roger Rundhaug å slippe teten til lite spilte og formløse Cirkeline Day og det ble hestens bane. Kom seg etterhvert løs langt inne på oppløpet, men klarte ikke å fange vinneren Lord Frecel. Den dagen var distansen 2100 meter, torsdag er det sprint. Jeg spiller fem hester på samtlige V5-forslag i V5-1, men setter 1 Vacation Queen først.

Blekkans vrakhest leder hele veien?

V5-2 er et kaldblodsløp i lavt grunnlag og her kommer det til å bli mye galopper. Jeg garderer bredt i dette løpet,men mitt klare objekt heter 2 Max. Denne fireåringen trenes av Jomar Blekkan, men han har valgt å kuske stallvenninna 4 Bjørlikajsa. 2 Max står på strek og kvikke Atle Solhus skal styre tømmene. Det bør være bra tetsjanse og dermed skal også galopprisikoen være mindre. Fra tet er jeg overbevist om at denne kan lede løpet rundt om og 2 Max blir min frekke tipsener i V5-2.

Vinn eller forsvinn med Steinhaug?

TGN-bankeren 1 Logical Nora blir trolig lunsjens aller største V5-favoritt, men dette må da være en favoritt i fare. Mitt klare objekt heter 4 Felix Venator H. Jeg var i kontakt med den meget dyktige hestekaren Torkil Steinshaug onsdag ettermiddag. Han kunne fortelle at løser denne feilfritt bak bilen, så trodde han på seier. Femårsvallaken er helt umulig på voltestart, men fartsmessig følger han en hest som Five Star Genius i trening. Og da er det naturligvis all grunn til å rope varsko. Jeg spekulerer uansett mot storfavoritten i V5-3 og garderer bredt.

Knerten skal få kamp

Som ventet så var en feilfri 9 Skeie Knerten overlegen sine konkurrenter i V65-3 lørdag kveld og hesten kommer til å bli klar favoritt også i V5-4 i lunsjen torsdag.Møter dog skjerpet motstand nå og er ikke noen bankerdrag for meg. 10 Il Jerven er førsteutfordrer og skulle denne trave feilfritt, er jeg helt sikker på at han kan utfordre Skeie Knerten.