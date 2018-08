Vi har funnet lunsjbankeren på Bjerke

Amazing Case er en meget fin traver, og har veldig fine vinnersjanser i lunsjen på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Mandagen pangstarter med fransk lunsj på Bjerke kl.11.10. Deretter blir det også lunsj fra Sverige og Östersund. Her begynner V4-1 kl.12.20. Leangen byr så på en fyldig kveldsmeny med både V4/V65/V5, og her starter V4-1 kl.18.10, mens V65-1 er i gangkl.18.55. Jägersro avrunder mandagen med en fantastisk flott V64-omgang på galoppen, og her begynner moroa kl.19.30.

Høydepunktet denne uken skjer på lørdag, og det er altså V75-jackpot i Drammen. Hele 2 526 119 finnes ekstra i sjuerpotten, og vi kommer naturligvis tilbake med fyldige tips fredag ettermiddag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Supertreff - Kr.1144 ble til Kr.81 621 på Bjerke 4. august!

På Bjerke denne lørdagen var det langt i fra lettløst, og det var ingen som klarte å prikke riktig V75-rekke. I V4-spillet var det annerledes, og her maktet Petter Kristiansens største bong på eksperten (fire andeler a Kr.295) å få fire rette. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.81 621,-.

Sjekk ut følgende V5-analyser til lunsjtravet på Bjerke:



V5-1: 7 Amazing Case har jeg veldig god tro på i dette løpet, og mener det er dagens beste banker. Hesten har kun startet fire løp hittil. Men nå er altså hesten ankommet stallen til Frode Hamre. Her har Donato Hanover-datteren gjort et løp. Det var på Sørlandet for en uke siden. Det ble tidlig tet, og derfra var hesten overlegen konkurrentene. Det virket som det var veldig mye krefter spart. Før dette løpet hadde ikke hesten startet i løp på over ni måneder. Derfor var det veldig gledelig å se at Hamre hadde fått hesten i den fine ordningen. Trolig er hoppa veldig mye forbedret foran dette løpet, og jeg tror denne lovende traveren går ned mot 15-tallet. Da tror jeg det er en vinner. Dagens beste banker!

Hovedkonkurrenten 5 Towanda's Classic var fin sist etter et optimalt løp. Jeg mener hesten er dårligere enn Hamre-traveren, men det er store muligheter for at denne ender på andreplass.

V5-2: 5 Sarek. Dette er snakk om en traver som har fem seire på 16 starter så langt i karrieren. Vallaken sto en stund hos Sigbjørn Kolnes, men fikk det aldri til der. Nå har han byttet trener og gjort to løp etter en pause på drøye fire måneder. Nå sist synes jeg 5-åringen var veldig positiv fra dødens. Han ble tredje i mål. En hest som Cyrus ble enkelt slått. Jeg likte denne innsatsen, og om Sarek har tatt dette løpet på riktig måte, så tror jeg han kan vinne mot dagens motstand. Som et tredje, kanskje fjerdevalg i løpet, må denne passes!

V5-3: 2 Kajsa Nosto. Dette er i bunn og grunn en veldig fin traver. Hesten slo blant annet en så god hest som Gazza Boko i fjor. Nå har Steinar Holm-traveren fått to løp etter en pause på ni måneder. Første gang ut fullførte Thai Tanic-datteren veldig akseptabelt til fjerdeplassen i et løp gode Roxy Lady vant. Nå sist synes jeg hoppa var klart forbedret. Hun spurtet strålende til tredjeplassen bak Amarone Classic og Aida Mae. Kajsa Nosto er nok ikke helt i toppform enda, men slik hun har sett ut de to siste gangene så mener jeg at vinnersjansene skal være fine i dette løpet. Husk at dette er en veldig god traver på sitt beste. Motivert objekt!

V5-4: 1 Day U.S. Agnes Usterud trener og kusker denne hesten. Hun har kun kjørt 16 løp de siste tre årene, men jeg må si hun har gjort det bra. Jeg er usikker på hvor mye nevnte Usterud tørr å satse fra start her. Uansett, hesten hennes Day U.S, er svært god. I mine øyne er dette den beste hesten i dette feltet. Innsatsen 6-åringen leverte på Leangen nå sist var strålende. Han ble sendt i angrep da det gjenstod 600 meter, og tok seg frem til dødens inn mot den siste svingen. Kun gode Revenue Lavec spurtet hesten ned. Day U.S var og ekstremt god på Biri nest sist. Med en liten innlagt galopp sto hun på strålende til tredjeplassen i et løp gode Uni Lest vant. Til tross for dagens utfordrende spor, tror jeg hardt på hesten. Det blir min DD-banker for dagen dette.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





5 Bad Nite Call Saul satt litt fast sist, og er på gang. Jeg tviler på at hesten henter en lengde på mitt førstevalg. Uansett, om hesten reagerer positivt på skorykket, skal hesten regnes som et klart andrevalg.

V5-5: 8 Commander Nosto. Et evig objekt dette, men det er litt av en kapasitet denne hesten innehar. Han har egentlig ikke fungert opp mot sitt beste på rundt et år denne hesten. Nå sist var det dog stor fremgang å spore. Da kom han seg akkurat ikke ut fra rygg leder i den siste svingen, og ble sittende fast. Om han hadde maktet å ta seg ut kunne han ha vunnet. En såpass god hest som Falcon Dragon vant løpet. Jeg håper Commander Nosto kan begynne å vise tegn på litt stabilitet, for denne er veldig god. Blir ikke mye spilt i dag, og kan være et herlig sjokk i avslutningen!