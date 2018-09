Vi jakter lunsjsuksess i Drammen

Magnus Teien Gundersen og Hawking er høyaktuelle i innledningen. Blir det seier? Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Midtukekupongen: Norge klar sikker på midtukekupongen

Oddstips Nations League: Norge vinner alltid mot Kypros

V4-lunsj Visby: Tetbanker sørger for V4-opptur

Oddstips Nations League: Frankrike utnytter tyskernes rufsete form

Vi nærmer oss den store klasseløpshelgen på Bjerke. Lørdag er det divisjonsfinaler med kanonfine spilleløp og i V75 er det Gulljackpot. Søndag er det klart for finaleløpene i både Kriteriet og Derby og det er i tillegg internasjonal V75.

NB! Fredag er det 97 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Men før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik torsdag, som har sitt spillemessige høydepunkt med jackpotomgangen i V65 på Bergen travpark, der det er 440 344 kr ekstra i sekserpotten. I tillegg er det er meget spennende V65-omgang på Øvrevoll. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Visby og litt senere på ettermiddagen er det V5-lunsj fra Drammen her hjemme.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Strålende V75-fulltreffer på Jägersro 2. september – 324 kr ble til 11 134 kr.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle! Hans mellomste V75-forslag (innl.pris kr 324),suste inn og betalte ut knallfine 11 134 kr. 5 La Diva Rossi (markert på 2,4 prosent i V75-5 og et 6. valg) var den store overraskelsen. Denne hadde Lerum markert på kun tre hester. På Eksperten ble det klaff for hele 25 andelslag, og disse betalte ut fra 11 134 krog oppover.

Bra V75-klaff på Klosterskogen 1. september

Lørdag ble det fullklaff for 26 Siste info V75-bonger på Klosterskogen for Leirvåg. De billigste bongene kostet kr 900 (fire andeler a kr 250/fem andeler a kr 200/ti andeler a kr.100), og disse betalte ut kr 4 895 hver seg. Alle disse bongene hadde også markert for 7 Bleeding Heart i V75-7 (markert på 5,2 prosent) som tapte på målfoto mot 2. valget 2 Soros Kronos markert på 15,9 prosent). Sju rette med Bleeding Heart hadde betalt 9 199 kr, mens det nå ble 3 797 med Soros Kronos.

Nå er det Drammen som skal få fokuset vårt, og vi har funnet oss en finfin banker i innledningen! Sjekk ut følgende:

V5-1: 4 Hawking. Hvilken form vallaken har funnet nå, etter han ankom stallen til Sigbjørn Kolnes. Ikke bare for han tet i dette løpet, han er også i klart best form. Ja, jeg er fullstendig klar over at 7 Flirtin Beach er en god hest, men slik Hawking har sett ut de to siste gangene, så skal Flirtin Beach i realiteten være sjanseløs. Nest sist i Bergen synes jeg hesten så helt enormt ut. Satt bom fast. Nå sist ble det en enkel seier fra tet i et fint V75-løp på Klosterskogen. Jeg ser ikke 4 Hawking tape dette løpet. det hjelper og veldig på at to stallkamerater står i sporene innenfor. Dagens banker!

V5-2: 6 Mykle Elden er en av feltets beste hester og er en grei favoritt. Tre av de fire siste løpene har hingsten galoppert. Nå sist ble det helt perfekt åpning ut mot oppløpet, men allikevel maktet ikke 4-åringen å vise noe form. Flåten, som kusker og trener, mente hesten slet i tempovekslingen. Da er hvertfall ikke dagens sprintdistanse noe pluss. Kun en av fler her.

1 Borkflya har veldig høy kapasitet, men det er meget vanskelig å få hoppa feilfritt rundt banen. I dag er det dog Gunnar Austevoll som kusker. Dette er et klart pluss. I en feilfri utgave må hun regnes veldig tidlig.

V5-3: 5 Kor Lilja. Dette er ingen hest å stole på, men at hun fortjener favorittstemplet er det ikke tvil om. Jeg ble virkelig imponert av 5-åringen når hun sprurtet hjem en V76-seier nest sist. Voje Faks-datteren viste der at det finnes massevis av kapasitet. Dessverre er hun ikke enkel, og galopperer mye. I åtte av ti løp har hun galoppert - og 80 i galopprosent er voldsomt mye. Går det i trav er hun den beste hesten. Spilles på det!

Jeg kommer til å gardere dette løpet bredt. 6 Frøken Kari blir mye spilt, og i dag er det vel på tide med et ryggløp? Hun har stoppet voldsomt de to siste gangene. Må kjøres i rygger i dag. Kan vinne med maks klaff. 7 Elvin er bedre enn vist, men sliter med å prestere i løpene. Lome Elden-sønnen har vist tegn på kapasitet tidligere, og i dagens kleine løp må han regnes veldig tidlig. Rett bak Kor Lilja.

V5-4: 9 Loutanic. Denne er spillbar i dag. Thai Tanic-sønnen kom ut på Bjerke nest sist etter en pause på åtte måneder. I det løpet så han ekstremt fin ut både før og underveis i løpet. Hingsten ble sittende bom fast med masse krefter igjen. Derfor hadde undertegnede stor tro på han nå sist i Drammen. Etter å ha fått en veldig fin innledning, blir hesten kjørt på av Åsbjørn Tengsareid. Dette endte med galopp og 40 meter i terrengtap. Opphentingen var dog av beste merke. Den lovende 4-åringen kom i mål som tredjehest, kun tyve meter bak de to første. 5 Vici Celavie vant løpet. Loutanic må regnes som et førstevalg etter de to seneste innsatsene. Om hesten hadde hatt spor i første rekke kunne det vært en frekk banker. Spilles!

V5-5: 7 M.H Sylvia er ikke en enkel traver å regne på. De gangene hoppa etter Moe Odin er som nå sist er hun veldig god. Hoppa er naturlig rask bak bilen og tok enkelt tet. Derfra var hun dønn overlegen mot ganske lit motstand som dagens. Uten å ha vist noe voldsom form den siste tiden var hun strålende. Vi i Nettavisen bankerspilte hoppe på Jarlsberg 04.05, og da var hun ikke noe særlig god fra tet. Er hun like god som nå sist er dette snakk om en vinner. Det er meget gode tetsjanser nok en gang. Hun blir en DD-banker ut fra innsatsen sist.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



I V5-spillet får 1 Bjørnemyr Dennis, 3 Lill Tea og 9 Tem Jahn plass på alle bonger.