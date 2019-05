Vi starter en ny uke på Bjerke

Lovers Hall skal til tet i V5-3. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En av årets største travhelger er over. Hvilken fantastisk helg det har vært på Solvalla! Ekstreme prestasjoner på rekke og rad. Er det rart vi elsker hestene og denne sporten?

Nå er det ny uke og nye omganger venter på oss med en eneste gang. Mandagen starter som vanlig med to lunsjomganger. En fra Bjerke. Her er det fransk lunsj. V5-spillet tar til 12:10. Kun ti minutter etterpå er det V4-start i Østersund. Herlig! Til kvelds skal det dreie seg om Leangen her hjemme i Norge. Mens i Sverige kjøres V64-spillet i Lindesberg.

Husk at i de tre første løpene (V5-1 - V5-3) spiller vi i felles pott med franskmennene i Vinner og Plass-spillet. I V5-spillet ganger vi opp rekkene noen ganger. Det vil si at på to av tre bonger får vi den fem ganger om vi har fem rette.

Sjekk ut følgende:

V5-2: 3 Rushlight Face tror vi har en stor mulighet her. Alt ligger til rette for at Østre-traveren skal være tidlig å finne i tet. Vi er fullt klar over at 2 Goldstrike G.B fullførte positivt i årsdebuten sist, men til tross for det tror vi 3 er en bedre traver. Vi tror egentlig heller ikke at 2 tar i mot allerede nå. Rushlight Face var ikke på topp sist, men slet med blodverdier den dagen. Nest sist var hesten svært god og imponerte stort. Rapportene er veldig gode før dagens start. Vi kan ikke annet enn å tro hardt på denne. All in på alle bonger.

V5-1: 5 Heinz B.R har blitt bedre for hver start i regi Frode Hamre. Nå sist var det ganske fin stil på 4-åringen. Det er ikke en kanon, men en fornuftig traver som virker travsikker. Kommer Hamre seg tidlig til tet i dagens løp er sjansene naturligvis fine, men vi synes ikke det er en banker.

4 Fanfan Dream er en hest vi skal gi stor oppmerksomhet i dette løpet. Dette er tross alt snakk om en 11-traver. 9-åringen har ikke startet i løp siden 2013 og problemene har vært store. Nå har han dog gått et prøveløp på 17-tallet og kusk Tengsareid var meget fornøyd med hesten. Det var krefter spart. Skulle denne bli prestert i et godt skikk kan den fint vinne. Må regnes.

Det samme må 7 Key To Happen og 10 Easy To Win. Vi spiller fire hester her.

V5-3: 1 Lovers Hall. Vi tror denne leder dette løpet veldig lenge. Hesten har nemlig gjort tre starter i Norge. I to av løpene har hesten sittet noe fast, mens i det siste løpet gikk hesten en godkjent langspurt. I forkant av dagens løp går rapportene på at det blir amerikanervogn og skoløs balanse. Med andre ord, hesten blir virkelig rigget til her. Dyktige Erlend Rennesvik kusker, og vi er ganske sikre på at favoritten 3 C Nu Gilbak ikke tar en lengde. Her må det dreie seg om ypperlig muligheter til å lede rundt om for Lovers Hall! Vi mener hesten er spillbar og bruker han på to av tre forslag.

V5-4: 8 Rådim Faksen. Dette er feltets beste hest. Undertegnede var veldig inne på at denne skulle vinne sist på Bjerke. Da fungerte hesten veldig dårlig for dagen, og var voldsomt hissig. Når Ole Johan Østre nå sender hesten til start bare tolv dager etterpå, så kan det ikke ha vært noe feil på hesten. Norheim Faksen-sønnen har veldig fin form for tiden og mer enn nok kapasitet til å vinne dette løpet. Fungerer hesten er det snakk om en god sjanse. Vår DD-banker for dagen.



V5-5: I avslutningen spiller vi fire hester. Det er 1 Primero Greentown, 2 Lucky Strongman, 6 Quality Dancer og 8 Yesyesyes.

6 Quality Dancer gjør det bedre for hvert løp han går. Det er en flott 3-åring som har potensial til å nå et godt stykke. Foreløpig er ikke hesten der de beste i årgangen er, men det kan komme senere. Nå sist på Färjestad fullfører hesten hyggelig til andreplassen bak Such A Night. Vi synes kanskje hesten skulle vært noe nærmere, men innsatsen på 16-tallet var helt klart positivt. En grei favoritt er det, men ingen banker.

1 Primero Greentown venter vi på at skal ta neste steg. Hesten har en flott utstråling og en fin stamme. Nest sist klarte han å forsvare innersporet, men voldsom rask er han ikke. Makter Per Oleg Midtfjeld å svare teten, og hesten er et hakk hvassere enn tidligere, kan han vinne dette.