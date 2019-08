Vi starter uken med en Marvellous banker på Bjerke

Frode Hamre sender ut en hest som vist tegn på skyhøy kapasitet i sitt siste løp. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er dags for en ny uke og vi har masse flott travsport å se frem til som vanlig. Onsdag er det som vanlig V75 Bonus på Bjerke, men nå er det over 1 millioner kroner ekstra i syverpotten! Lørdagens V75-omgang går av stabelen i Drammen denne uka. Herlig med V75 i Drammen, og her kan man vinne hele 13 millioner.

Først er det en innbringende mandag som venter oss. Vi begynner uken med årets siste franske lunsj fra Bjerke. De tre første løpene er som vanlig høy omsetning i Vinnere/ Plass-spillet. V5-innlevering er 12:10. Kun ti minutter etterpå setter Hagmyren i gang en fin V4-lunsj. Til kvelds er det Leangen som er vertskap for V65-kjøringen her hjemme. I Sverige er det Färjestad som er vertskap for V64-omgangen, og her ligger det 905 294 ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Nå skal det handle om V5-omgangen fra Bjerke. Sjekk ut følgende vurderinger:

V5-4: 2 Marvelous Tooma. Wow - for en helsvett denne leverte nå sist på Bjerke. Hingsten hadde gjort to innsatser i regi Frode Hamre før løpet på Bjerke senest, og kun gått på det jevne egentlig. Undertegnede var tilstede på Bjerke nå sist, og 3,åringen så ut som en million i varmingen. Sjelden fin varming fikk vi se. I løpet ble det startgalopp, og han tapte rundt 40-50 meter. Sisterunden klokket vi til 1.12,1 og Hamre-traveren kom flyvende over mål som fjerdehest. Dette viser bare at denne hesten er meget god. Hamre melder at hesten ikke er spesielt usikker, og vi tror det dreier seg om en toppsjanse. All in i begge spillformer.

Merk: I DD-spillet går vi for dobbltslag på 2. Vi må prøve å få litt verdi, og da må vi teste en rekke!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V5-1: 2 Keystone Cash blir vår klare favoritt i V5-innledningen. Chapter Seven-sønnen gjorde det sterkt i norgesdebuten tredje sist. Ble da andre bak Harbour Eigthtysix etter å ha travet store deler utvendig lederen. Det ble så galopp på Åby nest sist og det samme skjedde på Jarlsberg. Nå har hesten fått over to måneders pause etter siste løpet, og rapportene er solide. Dette er en ordentlig fin hest, som møter fullt overkommelig motstand. Alternativ banker dette.

V5-2: 1 Another Story blir salen sin klare favoritt her. Han har en fin vinnermulighet. De siste to innsatsene har vært ordentlig fine, og 4-åringen har mye å gå på. Det så vi sist på Bjerke da han nærmest vinner ukjørt på en flott 15-tid. Den dagen hadde han også en 12-åpning den første 500-meteren. Det var sterkt. Helt stabil er han ikke enda, og vi hadde følt oss tryggere med et fjerdespor. Vi frykter galopp inn i den første svingen. Går den biten fint, så er sjansene gode. Riktig favoritt.

2 Selma's Revenue debuterte for sin nye trener senest og fikk seg en nødvendig blåser etter et langt opphold. Revenue-sønnen varmet meget fint for dagen og så ut til å være i godt humør. Normalt sett har han tatt løpet sist på en fin måte, og vi tror den har en hel del å hente fremover. Spennende å følge i dagens løp. Må regnes. - 12 Thai Donatella er en dypvannsfisk av de sjeldne, og det blir vrient å få denne inn. Hesten til Bræken-familien har dog veldig fin kapasitet. Skulle han få det optimale løpet, vil vi varsle dere for at hesten er bedre enn hva raden tyder.

V5-3: 1 Pegasus R.R har også denne en fin vinnersjanse og vi forstår salen som spiller den til klar favoritt. Men, vi har sett et mønster vi ikke helt liker med Mikkelborg sin springer. Både tredje sist og nest sist gikk det fort inn i den første svingen, og ha fikk klare problemer med aksjonen. Skulle han få kamp om teten i dag igjen, så frykter vi galopp igjen. Uten tull er sjansene også her fine. Innsatsen sist på Biri var nemlig veldig fin fra dødens. Han var og god nest sist.

7 Quality Dancer har blitt matchet mot meget tøff motstand den seneste tiden. Denne duger langt i et løp som dagens. Regnes på alle forslag.

V5-5: 2 Solmyr Arvid har uten tvil vunnet sportrekningen. Hesten er veldig rask bak bilen og står til for å ta tet tidlig. Med Vidar Hop som dyktig kusk er dette en fin sjanse, men det mangler ikke på konkurrenter. Solmyr Arvid har bare blitt bedre og bedre for hvert løp han har fått. Hesten viste ikke noe voldsom fightervilje etter at han kom tilbake etter en lang pause, men de siste to innsatsene, og særlig nå sist på Bjerke, har vist at hesten er kraftig på gang. Må være favoritten her.

10 Riga Viktoria er håpløs usikker, men hadde slått Solmyr Arvid uten galopp på oppløpet tredje sist. Med klaff er hesten mer enn god nok. - 3 Malala liker vi veldig godt, men sprint er neppe et pluss. Skulle han funke bedre enn vi tror på den korte distansen blir han å regne med. Hesten har meget fin kapasitet. - 9 Kjennesgodtut gikk på et tap senest. Etter innsatsen på Momarken var kanskje ikke det så overraskende? Mye mulig jeg er litt for hard i dommen der, men hesten var voldsomt sliten på Momarken og at han stoppet fra tet nå sist på Biri kom vel ikke så sjokkerende. Blir bra for Mjølnerød-traveren med ryggløp i dag. Regnes naturligvis tidlig.

Merk: I DD-spillet går vi for dobbltslag på 2. Vi må prøve å få litt verdi, og da må vi teste en rekke!