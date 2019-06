Vi tror på V5-opptur i Drammen

Kan Rive Sjur forbli ubeseiret i V5-3 idag? Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sommertravet fortsetter denne helgen og det er Momarken som har ansvar for V75-omgangen lørdag. En finfin omgang der det er 10 millioner ekstra til en alenevinner. Analysene til den omgangen vil ligge ute fredags formiddag. Heller ikke glem at det er sommerfest på Øvrevoll lørdagskveld. Her er det både V4 og V5-spill. Vi kommer naturligvis med tips til dette. Søndag er det som vanlig GSV75 fra Sverige.

Før vi skal tenke helgen skal vi gjennom, som vanlig, en innbringende torsdag. Disse torsdagene er alltid fulle av travløp fra lunsj til kvelds. Det hele begynner i Örebro med V4-lunsj 12:20. Drammen kjører så V5-lunsj 13:40. Til kvelds er det Bergen som har ansvaret for V65-omgangen her hjemme. I Sverige er det Åby vi skal fokusere på.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





En hyggelig V5-omgang presenteres i Drammen. 9 Dan Mølgård har store vinnersjanser mot dagens motstand i V5-4. Det er Joakim Hansen i stedet for Høitomt som kusker i dag, men dette tror vi unge lovende Hansen fikser.

V5-1: 7 Respect blir spennende å følge i denne montestarten. Det er nemlig den første gangen 7-åringen starter i denne disiplinen. Respect får en veldig god rytter i Liv Pedersen her. Dette er en kapabel herremann, men han er også veldig vanskelig. Går det i trav hele veien i dag, så tror vi han vinner. Respect er behandlet siden den forrige starten og vi tror på en god sjanse - om det fungerer for han!

V5-2: 5 Amazing Street er en debutant fra stallen til Åsbjørn Tengsareid. Det går veldig fine ord om denne og hesten har trent godt lenge. I prøveløpet, på 1.19,1, så var det masse krefter spart. Vi synes det så ut som en ordentlig fin traver i prøveløpet. Må regnes veldig tidlig i dette løpet.

9 Another Story skrev vi ned på notatene våres etter innsatsen på Momarken nest sist. Vi fulgte så hesten nøye på Biri sist. Hingsten så veldig fin ut inn mot den siste svingen, men så kom galoppen. Her tror vi formen er klart bedre enn raden, og skulle 4-åringen fungere tror vi den er god nok!

V5-3: 7 Rive Sjur spilte vi banker på sist og det ble nok en enkel seier. Kusk Dalen melder om at hesten ikke fungerte som best sist. Rive Sjur har hvertfall vunnet begge sine starter veldig enkelt så langt. Det er en meget fin traver som har mye inne dette her. Vi tror på gode sjanser igjen.

Det kan dog bli vrient å hente tyve meter tillegg på 6 Å.M Luna. Denne hoppa debuterte nemlig med et seiersløp på 1.32,0. Det holder et stykke, og vi spiller to hester på alle forslag!

V5-4: 9 Dan Mølgård blir dagens banker for oss. Vi fulgte hesten nøye før den kom til Marius Høitomt sin stall. Han viste fin kapasitet, men fikk det ikke til å stemme. Nå har de fått orden på han og alt ser veldig bra ut. De to løpene 4-åringen har gjort hos Høitomt har vært meget gode. Nest sist ble det en enkel seier, mens nå sist fullførte han strålende fra dødens. Det er ingen i dagens felt som kan stå i mot hesten om han fungerer som de siste to gangene. Det er kuskebytte fra Eirik Høitomt til Joakim Hansen. Førstnevnte melder om at det er en enkel hest å kjøre, og vi tror Joakim løser dette. All in!

V5-5: 8 Jeksa virker til å være kraftig på gang. Innsatsen sist i Romme var veldig fin. Det ble stor galopp i startvolten og Mjølnerød sin springer tapte 40 meter. SIsterunden på 26-tallet var veldig fin til femteplassen. Hoppa hadde vunnet uten galoppen. Husk at hun ble tredje i kvalifiseringen til fjorårets hoppekriteriet. Denne er det kapasitet i, og har det løsnet vinner hun et løp som dagens.

Vi prøver en rekke i DD-spillet. 9 mot 8.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.