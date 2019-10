Vinner den tunge veien

Øyvind Ruttenborg er fast kusk bak vår lunsjbanker i Drammen torsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En meget innholdsrik torsdag står foran oss og Nettavisen har tips til fem ulike baner. Spillemessig er det V64-omgangen på Gävle som lokker mest all den tid det er jackpot her og drøye 1,2 mill ekstra i sekserpotten. Torsdagen innledes i Boden som byr på V4-lunsj og her er det spillestopp kl 12.20. Litt senere er det klart for V5-lunsj i Drammen med spillestopp kl 13.40. Torsdag kveld er det to norske V65-omganger på hhv Øvrevoll og Bergen travpark. Og altså V64 fra Gävle.

I dagens lunsj i Drammen kan vi blant annet by på følgende godbiter:

7 Loutanic (V5-1) fullførte bra og var tapper i Årjäng sist etter et tøft opplegg underveis, selv om han hadde et virus i kroppen den dagen og ikke var som best. Kommer tilbake etter en liten pause nå med fine rapporter og møter hester han normalt skal være klassen bedre enn. Vi tror han vinner dette selv fra dødens om han skulle havne utvendig lederen og lanserer den fem år gamle Thai Tanic-sønnen som dagens holdepunkt. Først og fremst tetbudet 6 L.H. Starline imot?

7 Willy Invalley (V5-5) kan fort være vinneren i V5-5/DD-2, men fra spor sju på en sprint i Drammen kan det bli langt fram og da er det sjanseartet på det korte oppløpet. Desserud-traveren har dokumentert flott form i sine siste starter og har avsluttet fort to ganger på rad. Klaffer det noenlunde med tempo og posisjoner, tror vi han vinner, men helt trygge er vi ikke med dagens forutsetninger. Motstanden er av det overkommelige laget.

7 Spang Lotta (V5-4) kommer tilbake etter lang pause med gode rapporter i ryggen. Den fire år gamle hoppa har nok størst fartsressurser i feltet, men helt til å stole på er hun fortsatt ikke. Feilfritt tror hun vinner dette og lanserer henne som et spennende bud i et åpent løp.



