Vorspiel i Drammen

Tuileries har utviklet seg til å bli en kanongod montehest. Sammen med Johanne Ulrica Lveraasen har de fine vinnermuligheter i V5-1. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lørdag venter et av årets store høydepunkter, og UNIONSKAMPEN mot Sverige er alltid noe vi gleder oss til. Det betyr også en felles svensk/norsk V75-omgang med GIGAPOTT, og her kan man faktisk vinne svimlende 24 millioner! Omgangen som venter er åpen, og spennende med en fin blanding av norske og svenske hester. Ikke glem at Drammen kjører på med en finfin V5-omgang før det hele, med innleveringsfrist 12:45.

Sist Drammen gjorde dette, altså kjørte på med lunsjkjøring før lørdagens V75-omgang, hadde vi veldig fin klaff med tipsene. Vi håper på gjentagelse. I denne artikkelen kommer undertegnede med dagens beste banker, samt dagens beste objekt. Sjekk ut følgende:

Dagens beste banker:

V5-1: 6 Tuileries. Undertegnede har forsøkt å få bort denne på slutten, men fakta er at hesten er ekstremt god. Ready Cash-sønnen virker bare til å bli bedre for hvert løp. Han har en styrke ingen i dagens felt er i nærheten av å besitte. Det er ikke lenge til denne hesten kan gå ut å møte noen av de bedre montehestene vi har her til lands. Det som og er gledelig nå er at han har blitt bedre fra start. Normalt slår han dagens konkurrenter veldig enkelt. All in!

Dagens beste objekt:

V5-5: 5 Unnafected. Denne hesten er meget god om han kommer seg til tet tidlig. Fakta er at han er ubeseiret fra den posisjonen. I dette løpet er det kun rekrutter, amatører og stallansastte som kusker. Anette Frønes, som kusker Unnafected, er en av de aller beste kuskene i dette feltet. Hun har ei herlig kjørestil, og jeg ser for meg at hun plasserer startraske Unnafected tidlig i tet. Da er vinnersjansene gode. Hesten var positiv på Kala sist, og treneren kommer med solide rapporter. Dagens beste objekt, og DD-bankeren min for dagen!

