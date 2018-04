Øvrevoll med kanonfin sesongpremiere

Ciccarelli og Didrik Finnbråten er Nettavisens favoritt i V5-5/V4-3/DD-1 under sesongpremieren på Øvrevoll torsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Drammen: Gundersen/Kolnes har lunsjbankeren

V4 Jägersro: Åpen V4-lunsj med stort potensial

Oddsdobbel: Torsdagsdobbel til sju i odds

Oddstips Premier League: Burnley skal gi Chelsea real kamp

Oddstips dansk Superliga: FC Midtjylland til herlig hjemmeodds



Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget innholdsrik torsdag står foran oss på hestefronten. Dagen innledes med V5-lunsj i Drammen (her er det spillestopp allerede kl 11.30) og deretter overtar Jägersro med V4-lunsj fra Malmö. Til kvelden er det stor jackpotomgang i V65-spillet på Klosterskogen med hele 596 499 kr ekstra i sekserpotten. Og sist, men ikke minst er det sesongpremiere på Øvrevoll. Her er det både V5 og V4 på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble vrient på Jägersro onsdag og dessverre ingen suksess for våre galopptips. Men de to foregående galoppomgangene, har begge gitt fine suksesser.

Flott V5-klaff på Bro Park søndag 15. april

Det ble flott klaff for Nettavisens V5-forslag til Bro Park søndag. Spilleforslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt klokkerent og betalte tilbake meget anstendige 9 328 kr.

Herlig galopponsdag på Jägersro 11. april

Det har kun vært avviklet to V4-omganger på galoppen hittil i år og onsdag ble det bra klaff for våre meget dyktige galoppeksperter. I V4-spillet ble det fullklaff for systemspillet (fire andeler a kr 750) og flotte 20 697 kr. I V5-spillet ble det utbetaling for fire rette. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 fikk seks ganger fire rette og betalte tilbake pene 3 426 kr.

Hodebry på åpningsdagen

Torsdag åpner Øvrevoll portene for en ny galoppsesong. Det er nesten fem måneder siden sist, og kun en av de startende (9 Rock the Boat i V5-4/V4-2) har løp i kroppen. Selv om vi har snakket med mange trenere, er det ikke lett å få så mange klare svar. Februar og mars var mye kaldere enn det pleier, og da var det problemer med å få lagt et godt grunnlag.

NB: Sen stevnestart

Det er både V5 og V4 i kveld og V5 starter først med spillestopp kl 19.30. De tre siste V5-løpene inngår også i V4-spillet som har spillestopp kl 20.20.

En trener som pleier å være pålitelig, er Are Hyldmo. Han har vunnet løp på åpningsdagen i 2011, -12, -13, -15, -16 og -17. Med andre ord seks av de siste syv sesongene. Tenango vant både 2015 og -16 og blir blant favorittene i V5-2. Men Are er litt mer betenkt enn han ofte er, skulle gjerne hatt en uke eller to med stabile treningsforhold.

Også Hallvard Soma er aktiv med åtte starthester første løpsdag. Han trekker frem trioen 3 Ciccarelli (V5-5/V4-3/DD-1), 7 Rock Dancer (V5-3/V4-1) og 8 Phoenix Dancer (V5-4/V4-2) som de hestene han tror mest på.

Nevnte 3 Ciccarelli blir sammen med 8 Black Million vår dobbeltbanker i V5-5 og 3 Ciccarelli blir også vår DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

En stor outsider er 3 Callaway of Course i V4-4. Hun var mye slått i fjor mot klart bedre hester enn hun møter nå. Hallvard har sett fremskritt i vinter og gir oss et spennende objekt.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen