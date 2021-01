V64-banker på revansjejakt

Knallfin V64-omgang på Åby! Bankeren har blitt kjørt bort flere ganger på rappen, men nå er vel det endelig dags? Få også med deg våre frekke objekter i jakten på flotte V64-kroner!

Åby står for kveldens V64-omgang, og det er en ordentlig flott omgang som venter. Den beste bankeren i omgangen dukker opp i V64-5, og der må vi bare tro hardt på 1 Payet D.E. som virkelig ligger i skorpen. Har en svært passende oppgave foran seg, og vi kan ikke spekulere. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 7 Tyson Dimanche – Er 20m billigere ute kontra favoritten nå, og holder dessuten en veldig bra form. Er helt OK ut på volte, og skulle «startraske Jepson» komme seg foran med Tyson Dimanche, ja, da burde fakta dette løpet være over. Greier Marc Elias å svare med Orello, ja, da blir det naturligvis verre. Disse to skiller seg klart ut i et tynt innledningsløp.

V64-2 : 2 Correct W.F. – Var positiv i debuten nest sist, og den fullførte da fint bak en god hest som Al’s Boozy Suzy. Var nok ikke helt tom over mål da. Sist ble det galopp, og game over. Feilfritt burde denne duge svært godt i et billig løp som dette, og vi iler til med tipsnikken fra et perfekt spor bak bilen. Bak denne er løpet svært åpent, og en bred gardering trenger ikke å være feil. Leter man på dypet så glem ikke 10 Önas Patricia som er bedre enn raden, og som kommer ut fra formstall.

V64-3 : 2 O.M. Faststeep – Tar treneren med seg fra Jägersro direkte etter pause, og det er en tur på ca fem timer. O.M. Faststeep står perfekt inne i dette løpet, og det er tydelig at man har hatt dette løpet i siktet en stund. Var knallgod ved flere anledninger i fjor, og gjorde det bra mot vel så gode hester som dette. Fra tet/eventuelt rygg leder så er den alt annet enn ueffen om den bare viser litt form direkte. KAN SKRELLE!

V64-4 : 1 O.M. Entertainyou – Lanserte vi som en godbit sist, og den innfridde til solide odds i lukene. I kveld er ikke oddsen like god, men hesten er ikke så verst, og vi er litt inn på at den kan vinne dette fra rygg leder. Er nemlig veldig kjapp fra start, og giftig når den får smyge med. Vår tipsener i et ellers veldig jevnt løp.

V64-5 : 1 Payet D.E. – Har Hanna Lähdekorpi kjørt noen elendige løp med på slutten, men i kveld håper vi at hun greier å holde seg fast, for da bør den ta seg av et løp som dette. Ble aldeles bortkjørt sist, og satt da fast med krefter over mål. Gangen før havnet den i dårlige rygger, men avsluttet solid når lukene kom midt på oppløpet. Klokken viste da 09,3 s 300m med krefter igjen. Er over middels fra start, motstanden er med få unntak billig, og vår klare feeling er at den tar seg av dette. BANKER!

V64-6 : 2 Eye In The Sky – Er egentlig en KANON i grunnlaget, men skader har satt den tilbake. Nå har den fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er veldig på riktig vei. Satt bom fast med masse krefter igjen etter avbrekket nest sist, mens den sist fullførte klart bra. Har en overkommelig oppgave foran seg i finalen, den kan åpne, og fra tet/eventuelt rygg leder så duger den. OBS!

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.