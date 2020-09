V64-bankeren gjør kort prosess

Bankeren kan ikke få en bedre oppgave! Ett par meget spennende objekter! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger fredag?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus - Kr.240 ble til Kr.41 551!

Det meste satt på Forus 25. august, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse).

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Bollnäs byr på en HERLIG V64-OMGANG denne kvelden, og det er bra kvalitet på flere av løpene. Den beste bankeren i omgangen kommer ut i V64-3, og her har 6 Åsrud Vilja et straffespark foran seg. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 2 Mindyourvalue W.F. – Tok en BUNNSOLID seier etter å ha gjort all jobben selv sist, og var imponerende god da. Vær dog litt OBS på at dette er en noe spesiell traver som ikke akkurat leverer på dette nivået hver gang. Ove A. Lindqvist har alltid hatt et solid tak på den, men det er ikke sikkert den vil yte like bra for Rikard N. Skoglund. Er en helt OK tipsener, men det er ikke snakk om en banker.

V64-2 : 7 Bear Metal – Er en 3-åring som vi holder HØYT på ren kapasitet, og vi er litt inne på at dette dreier seg om tet og slutt i en feilfri utgave. Løste meget bra ut fra et trangt spor i volten sist, men feilet da mot første sving. Spurtet siden meget sterkt etter et passivt opplegg, og kom til mål med krefter igjen. Var ikke helt optimal i aksjonen, og er fikset på siden det løpet. Kan nok under 15 på distansen, og vi har altså GOD TRO på denne om den skulle komme seg foran. MÅ PASSES!

V64-3 : 6 Åsrud Vilja – Har et gaveløp foran seg i kveld, og vi kan ikke spekulere mot denne fantastiske hoppen. Ble sittende bom fast som absolutt fulltanket over mål sist, og den holder sin flotte form. Her er det rett og slett svært billig i mot, og er bare Åsrud Vilja frisk for dagen så taper den ikke dette. ALL IN!

V64-4 : 4 Bandido Gar – Er en veldig fin 3-åring som utvikler seg strålende. Trykket seg etter hvert til tet sist, men fikk ikke sitte i ro, og det ble kjøring det meste av veien. La likevel inn 10,5 s 800m, og den imponerte noe kolossalt. Lettes i balansen før denne oppgaven (skoløs bak), og vi føler at favoritten er motivert.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V64-5 : 5 Lykkans Cash – Spurtet bra sist, og var positiv etter en liten pause. Dette er et dameløp, og da duger Kajsa Frick svært godt. Her får hun også sjansen bak en av de bedre hestene i feltet, og vi setter den frekt først. Løpet ellers er VELDIG ÅPENT, og en bred gardering kan være smart.

V64-6 : 11 Alma Prins – Har en interessant oppgave foran seg i finalen, og her skal man være litt på vakt. Kommer ut etter litt pause, og er helt sikkert fikset litt på. Nest sist stod den 20m bak 5 Spikfaks, og var GOD i nederlaget. Nå er den altså 20m billigere ute, sporet burde passe bra, og på sitt beste duger den godt. Pleier dessuten å gjøre fine løp i Sverige. MÅ MED PÅ ALT!